Iohannis, la sarbatoarea Micii Uniri: Sute de mii de romani au protestat pentru o Justitie independenta si eficienta (Video)

In discursul sau, seful statului a amintit ca "evenimentele din ultimele zile dovedesc din nou ca aceste lectii ale istoriei raman valabile si astazi. La fel ca acum un secol, spiritul natiunii este viu.."Iohannis a atras atentia guvernantilor ca trebuie sa fie atenti la nevoile romanilor. "Guvernantii au datoria de a fi mai atenti la cerintele cetatenilor,. Avem nevoie de un stat care sa fie pe masura societatii, pentru ca. Sa nu uitam ca sarbatoarea de astazi reprezinta, inainte de toate, un indemn la unitate si coeziune sociala".Klaus Iohannis a mai spus ca romanii asteapta acum ca tara lor sa fie "condusa de politicieni constienti de importanta misiunii lor" si a cerut "Iata si mesajul lui Dragnea de ziua Unirii: Politicienii de atunci au trecut peste toate neintelegerile Si marti seful statului i-a laudat pe protestatarii care au iesit in strada la sfarsitul saptamanii trecute pentru a-si arata dezaprobarea fata de criza generata PSD si ALDE dupa ce si-au dat jos si cel de al doilea guvern in ultimul an prin disputele interne, masurile economice si atacul la independenta Justitiei."Sa stiti ca am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste de sambata. Ce pot sa spun:", a spus Iohannis.C.S.R.