Iohannis, luat la intrebari de revolutionari in Piata Universitatii (Foto&Video)

Foto: Administratia Prezidentiala

Ziare.

com

Dupa ce a depus coroana, presedintele, care a purtat un fular cu tricolor, a fost asaltat de reprezentanti ai organizatiilor de revolutionari. Oamenii prezenti in Piata Universitatii i-au cerut sa ia atitudine pentru pedepsirea vinovatilor din decembrie 1989, dar au si criticat prezenta la sefia Senatului a lui Teodor Melescanu.Unul dintre acestia s-a aratat nemultumit de Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989."Este in subordinea Senatului", a replicat Iohannis."S-a intarziat nepermis aflarea adevarului", a mai spus Iohannis la un moment dat si a continuat sa mearga printre oamenii care ii cereau sa gaseasca vinovatii.Un alt barbat i-a strigat presedintelui: "Sa militati ca tara asta sa ramana intreaga", moment in care Iohannis i-a raspuns "Asta garantat".Presedintele a fost insotit de consilierii prezidentiali Ion Oprisor, Andrei Muraru si Delia Dinu.Si premierul Ludovic Orban este asteptat, la ora 12:00, sa depuna o coroana de flori la monumentul din Piata Universitatii.A.G.