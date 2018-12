Iohannis: M-am saturat de atatia penali si infractori in varful politicii

Ziare.

"Este evident ca ceea ce vedem in ziua de astazi in circul politic se datoreaza si faptului ca s-a pus cam rar problema valorilor si cam rar problema integritatii in ultimii 30 de ani si ne dam seama acum ca s-a gresit profund.O societate este exact atat de buna cat este sistemul sau educational. Daca vrem altceva, eu vreau altceva...Daca vrem altceva trebuie sa actionam", a spus Klaus Iohannis, la lansarea rezultatelor proiectului "Romania Educata".Klaus Iohannis s-a referit si la situatia de miercuri, din Parlament, cand Opozitia a incercat sa ii debarce pe Liviu Dragnea si Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor, dar social-democratii au lasat sedinta fara cvorum, pentru a evita inlocuirea celor doi.Presedintele a mentionat ca nu s-a ocupat de revocarea lui Liviu Dragnea, asa cum a fost acuzat."Nu am avut timp de asa ceva, dar incercarea merita reluata si sper ca opozitia va reusi", a spus Klaus Iohannis. Liviu Dragnea este cel care a acuzat , miercuri, ca presedintele s-ar afla in spatele actiunii din Parlament, spunand ca Opozitia, "dupa stilul lui Iohannis", vrea sa ia cu japca Parlamentul. Dragnea mai spune ca nu se intampla nimic fara stirea presedintelui."Nu e prima data cand au cerut revocarea. Ei de fapt nici nu au votat. Astazi am vazut o incercare esuata de a prelua cu japca o institutie a statului. Vor sa ia cu japca si Parlamentul si vor sa ia si Romania. Asta e stilul lui Iohannis, asa cum a luat cu japca casele din Sibiu, asa vreau sa ia si institutiile care il deranjeaza. Nu se intampla nimic fara coordonarea lui Klaus Iohannis.De cateva saptamani bune, o parte dintre liberali si unii dintre fosti membri ai PSD se tot laudat ca au sprijinul ui Iohannis si ca ii protejeaza si incurajeaza sa preia cat mai multi oameni de la conducerea Camerei Deputatilor", a declarat Liviu Dragnea.