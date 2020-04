Iohannis: Marele PSD se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor!

LIVE

Klaus Iohannis a criticat dur faptul ca o lege initiata de UDMR a trecut tacit prin Camera Deputatilor, for in care PSD are majoritate si pe care il conduce prin presedintele Marcel Ciolacu."PSD se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor!", a acuzat presedintele Klaus Iohannis, intr-o scurta declaratie in care a rostit si cateva cuvinte in limba maghiara si la finalul careia a subliniat ca o astfel de lege nu va fi promulgata cat timp e el presedinte al Romaniei.La sedinta programata pentru ora 12:30 au mai fost invitati Ministrul Apararii Nationale,, Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,, Ministrul Sanatatii,, Ministrul Afacerilor Interne,, Ministrul Educatiei si Cercetarii,, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne,, insa presedintele nu a rostit niciun cuvand despre criza COVID.- Este incredibil ce se intampla in Parlament. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga Tinutului Secuiesc, e incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD.- In timp ce noi ne luptam cu pandemia, marele PSD se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor.- Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orban, in schimbul acestor intelegeri?- Asta inseamna majoritatea toxica PSD-ista.- Se intelege de ce am vrut alegeri anticipate. Nu mai vreau ca aceasta majoritate toxica sa hotarasca impotriva romanilor.- Cat sunt eu presedintele Romaniei, o astfel de lege nu va exista.Va multumesc!****Presedintele Iohannis a sustinut marti seara o conferinta de presa maraton, la care a prezentat cateva concluzii legate de evolutia COVID-19 si a raspuns la intrebarile jurnalistilor.De la inceputul epidemiei de COVID-19, presedintele Iohannis i-a convocat cel putin o data pe saptamana la Palatul Cotroceni pe cativa dintre membrii Guvernului, iar la finalul sedintei a punctat principalele concluziile referitoare la evolutia situatiei COVID-19 in Romania.C.B.