Iohannis pleaca in Slovacia pentru Summit-ul B9

La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia si Slovacia, precum si secretarul general al NATO.Potrivit Administratiei Prezidentiale, la reuniune vor fi abordate teme majore aflate in prezent pe agenda NATO, cu accent pe situatia de securitate din vecinatatea Aliantei, inclusiv in regiunea Marii Negre, respectiv pe combaterea amenintarilor hibride si consolidarii rezilientei, in actualul context international.De asemenea, consolidarea prezentei aliate inaintate, sprijinul pentru partenerii estici si pentru cei din regiunea Balcanilor de Vest vor ocupa un loc important in cadrul discutiilor.La finalul reuniunii, va fi adoptata o declaratie comuna, care va evidentia evaluarile si obiectivele comune ale statelor participante la acest format, inclusiv in pregatirea urmatorului summit aliat, preconizat pentru finalul acestui an.Formatul Bucuresti (B9) a fost lansat la initiativa presedintilor Romaniei si Poloniei. Primul summit a avut loc in noiembrie 2015, la Bucuresti, iar al doilea la Varsovia, in iunie 2018.Formatul B9 reprezinta o platforma pentru aprofundarea dialogului si cooperarii intre aliatii de pe Flancul Estic al NATO, in vederea articularii contributiei specifice a acestora la procesele in derulare din cadrul Aliantei, in deplina concordanta cu principiile solidaritatii si indivizibilitatii securitatii tuturor statelor membre NATO.Reuniunea din acest an are loc intr-un context special, in 2019 fiind marcati 70 de ani de la crearea Aliantei Nord-Atlantice, respectiv 20 si 15 ani de la aderarea statelor aliate participante la B9.