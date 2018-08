Iohannis merge la Constanta de Ziua Marinei. Iata programul evenimentelor

Ziare.

com

Seful statului a fost prezent si in 2016 si 2017 la festivitatile de Ziua Marinei. In schimb, in 2015, Iohannis nu a participat la ceremoniile de la Constanta si l-a trimis in locul sau pe consilierul prezidential Ion Oprisor.Si ministrul Apararii, Mihai Fifor, va fi la Constanta, miercuri, pentru a participa la activitatile dedicate Zilei Marinei Romane.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale (MApN), Exercitiul Naval Fortele Navale Romane 18, cel mai mare spectacol naval al anului, este programat miercuri, 15 august, intre orele 10:00 si 12:30, la Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea, dar si in Parcul Herastrau, din Bucuresti.Activitatile specifice vor continua, intre orele 13:00 si 15:00, in Portul Tomis din Constanta, unde marinarii militari vor organiza jocuri si concursuri traditionale marinaresti.Ziua se va incheia cu concertul Muzicii Militare a Fortelor Navale, sustinut pe faleza din Constanta, incepand cu ora 20:30, iar marinarii militari se vor retrage cu torte, in intervalul orar 21:00-23:00, in orasele Constanta si Mangalia, conform sursei citate.