Iohannis, mesaj de 1 decembrie: Mi-as dori ca romanii din strainatate sa se reintoarca acasa. Trecutul nu poate fi schimbat, ci asumat

"Momentul Unirii continua sa ne transmita peste timp un mesaj fundamental: suntem responsabili fiecare dintre noi pentru soarta tarii! O tara care s-a definit la Alba Iulia ca un actor loial al lumii democratice si s-a proclamat drept o natiune de cetateni liberi, cu drepturi si aspiratii europene. De aceea, Ziua Nationala a Romaniei este totodata si sarbatoarea democratiei, a drepturilor si libertatilor noastre fundamentale. Romanii au inteles foarte bine acest mesaj al trecutului atunci cand s-au ridicat impotriva dictaturii la Timisoara, la Bucuresti si in alte orase ale tarii.Unitatea nationala a fost de la inceputuri indisolubil legata de aspiratia pentru un stat de drept veritabil si pentru o societate incluziva. Prin felul in care romanii au aparat democratia, in strada, dar si in cabina de vot, societatea noastra de astazi continua si intareste acest angajament, si il cere a fi asumat, fara compromisuri, de clasa politica (...) Testele dificile la care a supus istoria natiunea noastra greu incercata nu au stirbit deloc din idealurile si aspiratiile romanilor. Dimpotriva, cu fiecare prilej, societatea noastra s-a facut puternic auzita, si-a afirmat cu tarie vointa si dorinta arzatoare pentru libertate si democratie", a spus Iohannis, la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale.El a afirmat ca evolutiile politice interne si internationale au aratat cat este de important ca Romania sa fie parte a spatiului euro-atlantic. Seful statului si-a exprimat speranta ca romanii care traiesc in strainatate se vor reintoarce in tara."Unirea este sarbatoarea noastra, a tuturor, indiferent de locul in care ne aflam. Mi-as dori ca romanii care traiesc astazi in diferite zone ale globului sa se reintoarca acasa. Sa gaseasca aici o Romanie functionala, o tara normala, care sa le ofere sansa unui viitor mai bun si care sa le asigure un nivel de trai decent. Eu cred ca aceasta viziune poate deveni intr-o zi realitate si tine in primul rand de noi sa o facem posibila", a adaugat Iohannis.Acesta considera ca "trecutul nu poate fi schimbat, ci asumat, cu bunele si cu relele sale"."Dar viitorul poate fi desenat asa cum ne dorim, iar 2019 ne-a dovedit din plin acest lucru! Sunt convins ca anii urmatori vor consacra optiunile atat de clar exprimate de romani in scrutinele din acest an! Nimic nu se face de la sine. Pentru Marea Unire au luptat si si-au dat viata sute de mii de romani. Politicieni din toate regiunile tarii au reusit sa stranga in jurul proiectului lor de unitate romani din toate categoriile sociale, de toate confesiunile si originile etnice. Iar liderii politici de atunci au utilizat toate abilitatile diplomatice pentru a convinge Marile Puteri de faptul ca romanii au tot dreptul de a sta impreuna intr-un singur stat. Imi doresc sa onoram mostenirea inaintasilor nostri prin actiune politica.Nu trebuie sa avem odihna pana ce nu implinim aspiratiile parintilor si bunicilor nostri de a face din Romania o tara prospera, in care sa ne placa sa traim, in care sa ne simtim in siguranta, liberi si mandri de a fi cetateni romani! De energia si daruirea pe care le investim in apararea libertatii si democratiei depinde ca Romania sa functioneze ca un stat de drept, ca o societate a respectului drepturilor fundamentale ale omului, a tolerantei si incluziunii sociale", a spus seful statului.Klaus Iohannis a facut apel la unitate."Doar impreuna suntem puternici! Doar impreuna descatusam intregul potential al natiunii noastre! Doar uniti ne punem in valoare resursele imense de inteligenta si creativitate, pentru a face performanta de care stim cu totii ca romanii sunt capabili. In Decembrie 1989, am crezut cu totii in cel mai frumos si vibrant vis, acela de a trai intr-o tara libera, moderna, europeana, in care fiecare cetatean sa se simta acasa, sa fie protejat si sa-si creasca copiii fara grija zilei de maine. Ca presedinte , voi fi total implicat si voi contribui, avandu-i alaturi pe toti romanii, din tara sau din strainatate, pentru ca acest vis sa devina, in sfarsit, realitate!", a conchis Iohannis.