Iohannis, mesaj de Anul Nou: 2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice (Video)

Klaus Iohannis a postat, marti, pe retelele de socializare, un clip video cu mesajul sau de Anul Nou."Dragi romani, 2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice, cand am aratat tuturor ca suntem o natiune unita in jurul unor valori si idealuri comune", a transmis Iohannis.Seful statului a vorbit si despre anul care incepe."Am deplina incredere ca, in acest nou an care sta sa inceapa, vom ramane insufletiti de visul nostru pentru o Romanie mai buna. Sa construim impreuna, asadar, cu solidaritate si speranta Romania normala, tara care devine cu adevarat acasa pentru toti romanii, oriunde s-ar afla", a mai spus presedintele.In final, acesta a transmis: "Un an nou fericit tuturor! La multi ani!".