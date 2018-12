Iohannis, mesaj de Craciun: Sa avem grija unii de altii si cu totii de tara noastra

Ziare.

Seful statului mai afirma ca daca suntem mai buni in fiecare zi, ne va fi tuturor mai bine impreuna."Nasterea Domnului este o sarbatoare a miracolului vietii si o celebrare a bunatatii, a compasiunii si a generozitatii. Avem nevoie sa ne reconectam la aceste valori, care ne aduc mai aproape si ne fac mai solidari si mai puternici. In spiritul acestor sfinte sarbatori, sa avem grija unii de altii si cu totii de tara noastra.Daca suntem mai buni in fiecare zi, ne va fi tuturor mai bine impreuna. Dragi romani, oriunde v-ati afla, va doresc un Craciun fericit, cu sanatate si cu bucurii! La multi ani!", afirma presedintele in mesaj.I.O.