Iohannis, mesaj de Ziua Veteranilor de Razboi: Sa actionam cu toata forta pentru apararea intereselor nationale

Ziare.

com

, pe care o marcam pe 29 aprilie, a devenit deja o traditie militara, un prilej pentru a-i omagia pe cei care au aparat cu propria viata valorile noastre nationale. Cinstim astazi dragostea de tara, jertfa si sacrificiul celor care au cunoscut cele mai devastatoare si violente inclestari militare din istoria omenirii, fie ca ne referim la cele Doua Razboaie Mondiale sau la Razboiul de Independenta.Armata Romaniei a platit de fiecare data un pret greu in numele generatiilor viitoare. Vom pastra mereu vie amintirea sacrificiului de sange al eroilor nostri care, pe parcursul istoriei, au facut posibil visul Marii Uniri, devenit realitate la 1 Decembrie 1918. Avem responsabilitatea ca, la randul nostru, sa actionam cu toata priceperea, energia si forta pentru apararea intereselor nationale ale Romaniei", afirma Iohannis in mesajul transmis duminica.Seful statului mai spune ca militarii romani isi fac datoria fata de tara, in teatrele de operatii din Afganistan, Irak si Balcanii de Vest, luptand cu determinare pentru promovarea intereselor de securitate ale Romaniei, alaturi de aliatii si partenerii strategici, iar asigurarea celor mai bune conditii pentru ei trebuie sa fie o prioritate continua, astfel incat misiunile incredintate sa poata fi indeplinite cu succes."Cu acest prilej de sarbatoare, imi exprim aprecierea si pentru rezultatele sportive deosebite ale militarilor romani, raniti sau invalizi in urma participarii la misiuni externe sau la actiuni militare interne, care ne-au aratat ca limitele pot fi depasite prin solidaritate, perseverenta si spirit de invingator. De asemenea, contributia asociatiilor de veterani la pastrarea valorilor natiunii romane, la formarea si educarea generatiilor tinere sunt importante si trebuie evidentiate ca atare", mai arata Iohannis, in mesajul transmis de Ziua Veteranilor de Razboi.