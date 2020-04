Iohannis ne spune ce sa facem de Paste: Nu e cazul sa ne relaxam!

LIVE

El a fost insotit de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat si de premierul Ludovic Orban.Presedintele Iohannis a precizat ca Raed Arafat l-a condus pe el si pe Ludovic Orban in centru si le-a prezentat metodele de lucru."Secretarul de stat Raed Arafat ne-a condus prin centru. Functioneaza foarte bine. Ni s-au prezentat metodele de lucru, protocoalele, rezultatele obtinute pana acum. Am vorbit despre proceduri, unde mai e loc de imbunatatire. Insa in ansamblu sunt multumit si sper sa faca fata la toate situatiile care ar putea sa apara in zilele urmatoare", a spus Klaus Iohannis.Totodata, seful statului a specificat ca momentan Romania nu se afla in situatia in care sa fie relaxate masurile dure impuse de autoritati pentru a limita raspandirea noului coronavirus."In acest moment, vreau sa aduc pe scurt in discutie doua teme care mi se par foarte importante, teme care va privesc pe dvs, dragi romani. Prima tema: Vremea e frumoasa.La noi, din pacate, numarul de cazuri creste, numarul de persoane care sunt tratate in urgente creste si chiar daca ne dorim cu totii sa se termine cat mai repede criza, va spun ca la noi, in Romania, inca nu suntem in faza in care ne putem relaxa!", a mai afirmat presedintele.Seful statului a explicat ca depinde de fiecare cetatean in parte momentul in care vor fi "relaxate" restrictiile."Depinde de noi, de fiecare, cat mai dureaza pana cand putem sa venim cu un plan de relaxare a masurilor, fiindca aceasta infectie, acest virus merge de la om la om. Daca respectam cu sfintenie as zice regulile impuse de autoritati - sa nu ne intalnim cu persoane, sa evitam contactul fizic, sa ne izolam, sa iesim din casa numai atunci cand trebuie - daca respectam regulile, atunci cu siguranta vom putea mai repede sa ajungem la faza de relaxare si sa ne reluam aproape normal viata dinainte", a adaugat Iohannis.El a mai punctat ca, "daca ne relaxam prea repede, daca credem ca vremea frumoasa alunga virusul, daca credem ca nu mai e atat de grav, va spun ca putem ajunge in faza in care aceste masuri trebuie prelungite inca luni de zile si nimeni nu isi doreste asa ceva"."Masurile trebuie respectate cu strictete in continuare pentru a ajunge si noi in momentul potrivit, in situatia sa relaxam unele dintre aceste masuri", a mai aratat presedintele.A doua tema adusa in discutie a fost sarbatoarea de Paste, el precizand ca in noaptea de Inviere va sta acasa, alaturi de sotia sa Carmen, si ii indeamna pe toti romanii sa faca la fel si sa nu fie tentati sa mearga in vizite pe la rude sau prieteni.De mentionat ca seful statului va sarbatori Invierea in aceasta duminica, de Pastele Catolic, el fiind luteran."A doua tema, cade si mai greu sa va spun, pentru ca e in legatura cu sfintele sarbatori pentru care ne pregatim: Avem in continuare doua sarbatori pascale. Acum, duminica, este Invierea pentru catolici, iar cealalta duminica este pentru crestinii-ortodocsi. Eu personal voi sarbatori Invierea acum, duminica, si pot sa va spun ce fac eu: O sa stau acasa, alaturi de sotia mea Carmen.Vom fi doar noi doi, nu mergem la biserica, nu mergem sa luam lumina, nu invitam pe nimeni la masa, nu mergem la nimeni la masa. Vom aprinde o lumanare in casa si ne vom ruga", a mai afirmat seful statului.Astfel, Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa faca la fel."Asta va astept, dragi romani, sa faceti cu totii. Este greu, ne cade greu, pentru ca de obicei ne intalnim cu prietenii, cu familia, iesim afara, dar de data asta nu se poate. Este foarte important sa respectam si acum, de sfintele sarbatori, regulile autoritatilor, pentru ca daca acum scapam din mana epidemia, va spun ca s-ar putea sa fie foarte grav si sa fie grav pentru foarte multa lume.Asadar, dragi romani, va rog sa respectati in continuare masurile autoritatilor pentru ca dupa aceea sa ajungem cat mai repede in faza in care putem discuta despre masuri de relaxare. Va doresc multa sanatate!", a conchis presedintele.