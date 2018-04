Iohannis nu o revoca pe Kovesi: Motivele lui Toader nu m-au convins. Asa-zisul raport e subiectiv (Video)

LIVE TEXT

Nu voi da curs propunerii ministrului Justitiei de revocare a dnei Kovesi din functia de procuror sef al DNA

PSD spune ca nu cere suspendarea, orice decizie ia Iohannis

Iohannis si revocarea

Seful statului a respins "asa-zisul raport" pe care i l-a inaintat Toader, pentru ca nu il considera obiectiv, avand in vedere argumentele aduse de ministru, dintre care unul a fost propriul CV.Iohannis spune ca unele dintre argumentele lui Toader "nu au fost pertinente" si ca ministrul a interpretat dupa bunul plac rapoarte ale Inspectiei Judiciare, hotarari ale CSM sau decizii ale Curtii Constitutionale.- Ministrul Justitiei mi-a trimis o propunere - de revocare a procurorului sef DNA, impreuna cu raportul privind activitatea manageriala a DNA.- Propunerea e doar un prim pas, ultimul cuvant il are, conform legii, presedintele.- La mijlocul lunii martie mi-a fost inaintat si avizul. Avizul a fost unul negativ.- Acest aviz nu poate fi tratat ca simplu element facultativ. Chiar daca avizul nu obliga, el nu poate fi ignorat.- In analiza acelorasi actiuni sau inactiuni, doua autoritati ale statului, Ministerul Justitiei si CSM, ajung la concluzii diametral opuse.- Am solicitat departamentelor din Administratia Prezidentiala o analiza.- Acum, analizand motivele pentru care ministrul Justitiei solicita revocarea procurorului sef al DNA, am constatat ca autorul raportului, raport care a insotit propunerea, considera ca acesta este, citez, "o luare de pozitie" fata de dezbaterile publice din ultimul an, ceea ce, clar, induce perceptia ca- Perceptia e intarita si de prezenta in raport a unor aspecte referitoare la cariera profesioala a ministrului Justitiei.- Unele dintre motivele care fundamenteaza propunerea de revocare- Unele rapoarte ale Inspectiei Judiciare, hotarari ale CSM sau decizii ale Curtii Constitutionale au fost interpretate si valorificate de Ministrul Justitiei intr-un sens cel putin diferit fata de continutul lor.- Mai multe argumente tehncie care au stat la baza deciziei pe care am luat-o le veti gasi intr-un document ce va fi pus la dispozitie.Luni, dupa sedinta Comitetului Executiv a PSD, Liviu Dragnea a anuntat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este sustinut de PSD si ca, indiferent ce decizie va lua Klaus Iohannis in privinta lui Kovesi, suspendarea presedintelui nu este unul dintre scenarii."Nu. Noi, sub nicio forma, nu luam in calcul ideea de suspendare din functie a presedintelui Romaniei", a spus Liviu Dragnea.Liderul PSD a adaugat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are parte de toata sustinerea sa si a premierului Viorica Dancila:"Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem pe ministrul Toader".La finalul lunii martie, Klaus Iohannis a anuntat ca va decide ce raspuns va da cererii lui Tudorel Toader de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, dar dupa Sarbatori, cand se va inspira din documentele primite de la ambele parti."La momentul potrivit voi lua o decizie, dar pot sa va spun ca nu inainte de Sarbatori. Cum va suna aceasta decizie, voi explicita intr-o declaratie publica", a raspuns presedintele intrebarii jurnalistilor."In luarea deciziei ma voi inspira din toate documentele puse la dispozitie si dintr-o parte, si din cealalta parte", a detaliat Iohannis.In 16 martie, CSM a trimis la Cotroceni avizul negativ dat cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o revoca pe Kovesi.Klaus Iohannis a reiterat, de altfel, sprijinul fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, chiar inainte de a participa la bilantul DNA, spunand ca "suntem tot mai departe de o revocare"."O decizie astazi, nu. Trebuie sa astept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM, dar, in conditiile date, este clar ca suntem departe de o revocare. Tot mai departe", a afirmat presedintele Iohannis, inainte sa participe la prezentarea Raportului de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017.