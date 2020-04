Iohannis: Nu o sa fiu de acord sa facem alegeri atunci cand epidemia inca exista

Ziare.

"Este prematur sa spunem ca vom avea sau nu vom avea in septembrie, octombrie sau decembrie alegeri, depinde de cum gestionam noi epidemia si cum reactioneaza populatia la acest virus.Important este, dupa parerea mea, sa facem alegerile atunci cand nu reprezinta un pericol pentru populatie.. Eu imi doresc sa reusim in aceasta toamna sa avem si alegeri locale si la termen, spre sfarsitul lui noiembrie, la inceputul lui decembrie alegeri parlamentare, dar daca nu se pot tine in siguranta atunci vor trebui amanate, nu voi tolera in niciun caz sa avem alegeri sub semnul epidemiei", a declarat presedintele, intr-o lunga conferinta de presa, sustinuta, marti, la Palatul Cotroceni Guvernul a aprobat la inceputul lunii aprilie o ordonanta de urgenta, privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, precum si unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020.OUG arata ca procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se initiaza in termen de 6 luni de la data expirarii duratei starii de urgenta.Data alegerilor se stabileste conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale (...) la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Mandatele autoritatilor administratiei publice locale se prelungesc pana la data preluarii, in conditiile legii, de catre noile autoritati ale administratiei publice locale a mandatelor rezultate in urma alegerilor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.