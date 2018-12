Iohannis: Nu putem sa ne facem ca suntem autisti. Purtatorul de cuvant: Presedintele isi cere scuze

Ziare.

"Iar daca ne uitam in urma, ce s-a mai intamplat cu aceste guverne pesediste, pot sa va spun ca nu putem sa ne facem ca suntem autisti si ca nu se discuta despre ordonanta pe amnistie si gratiere. Se discuta despre ea!Ultima data cand s-a dat o astfel de ordonanta, am avut aproape o revolutie - deci, o problema majora de ordine publica. Or, nu poate doamna prim-ministru sau cineva din Guvern sa-mi spuna ca nu pot sa particip, daca se discuta amnistia si gratierea, daca dupa aceea este posibil sa avem chestiuni de ordine publica", a sustinut Iohannis, marti seara.Dupa aceasta declaratie, purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, a declarat ca seful statului "nu a avut sub nicio forma intentia de a incalca dreptul la demnitate al persoanelor care sufera de autism"."Presedintele Romaniei nu a avut, sub nicio forma, intentia de a incalca dreptul la demnitate al persoanelor care sufera de autism. Presedintele Romaniei isi cere scuze daca in urma afirmatiei dumnealui sunt persoane care s-au simtit lezate", a spus Dobrovolschi, pentru Agerpres.