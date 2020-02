Iohannis nu vrea nici premier de la PSD, nici guvern de uniune nationala

Ziare.

com

Intr-o conferinta sustinuta dupa ce Curtea Constitutionala si-a anuntat decizia potrivit careia el a incalcat legea fundamentala cand l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier, desi acesta fusese demis prin motiune de cenzura si nu are in spate o majoritate parlamentara, seful statului a spus ca, desi nu comenteaza decizia magistratilor, considera ca vina pentru criza politica o poarta PSD pentru ca a sesizat CCR."PSD continua sa fie un partid iresponsabil care se joaca cu destinul Romaniei. PSD a provocat o noua criza pe care a aprofundat-o cu sesizarea CCR. Nu voi comenta decizia Curtii si voi astepta motivarea. Insa, ceea ce face PSD e o sfidare fara precedent la adresa oamenilor. Romania nu are nevoie de politicieni care sa o duca mai adanc in criza si in instabilitate.Vedem un Guvern demis pentru ca a incercat sa eficientizeze administratia locala si chiar si asa demis lucreaza pentru oameni. Pe de alta parte vedem un PSD obsedat de putere. Acesta nu este verdictul meu, ci al cetatenilor.Desemnarea unui premier din partea unei aliante coagulate ad-hoc in jurul PSD ar intra in coliziune directa cu vointa romanilor exprimata la europarlamentare, la referendum si la prezidentialele de anul trecut. Cea mai legitima solutie e revenirea cat mai repede la votul cetatenilor", a declarat Klaus Iohannis, desi, in aceeasi confernta a admis ca sansele ca alegerile anticipate sa mai poata fi declansate acum au scazut considerabil, sub 50%.Intrebat direct de jurnalisti daca va desemna un premier din partea PSD sau a unei majoritati formate in jurul PSD, Iohannis a respins categoric: "Am spus si o repet, nu voi desemna un premier PSD".El a respins si o eventuala nominalizare a unui premier din afara politicii, dar sustinut de PSD, cum a fost propunerea de la consultarile precedente, in persoana lui Remus Pricopie."Nu e niciun partid si nicio coalitie care are majoritate in Parlament. Nu voi desemna un premier decat atunci cand voi considera ca e solutia justa pentru criza in care ne aflam acum", a spus seful statului.Intrebat si daca ar putea sustine formarea unui guvern de uniune nationala, presedintele a raspuns sec "Nu".El a evitat sa spuna daca il va mai propune pe Ludovic Orban premier, in ciuda deciziei CCR."Situatia e serioasa, voi pregati demersuri concrete pe care le voi anunta dupa ce voi lua aceste decizii", a raspuns evaziv presedintele.Acelasi tip de raspuns l-a dat si cand a fost intrebat daca se va implica in formarea unei majoritati parlamentare in spatele PNL sau daca are in gand un alt liberal pe care l-ar putea propune: "Daca si pe cine voi desemna pentru situatia in care trebuie desemnata o persoana candva veti afla atunci cand fac desemnarea".De altfel, presedintele a spus ca va astepta motivarea CCR si nu a facut niciun fel de anunt referitor la declansarea consultarilor cu partidele parlamentare. El a dat insa asigurari ca, desi guvernul interimar are puteri limitate, el considera ca este capabil sa gestioneze situatiile de urgenta, inclusiv pe cea declansata de coronavirus.