Iohannis o cheama pe Dancila la consultari, dupa ce Comisia JURI a respins-o pe Rovana Plumb

Problema de integritate a Rovanei Plumb

Imprumutul... achitat cu doua apartamente

Motivul: numirea unui nou comisar european din partea Romaniei, dupa respingerea, saptamana trecuta, a Rovanei Plumb de catre comisia juridica (JURI) a Parlamentului European.Redam integral textul scrisorii, publicate de Administratia Prezidentiala Amintim ca Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru functia de comisar europan, a primit, joia trecuta, un vot negativ, in Comisia JURI , ceea ce inseamna ca este, practic, blocata. Au fost 15 voturi impotriva candidaturii si doar sase pentru.Comisia Juridica a decis, cu 20 de voturi pro si doua abtineri, sa scrie o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care sa o anunte ca a fost respinsa candidatura Rovanei Plumb.Inainte de a fi audiati de comisiile specializate pe domenii, comisarii propusi in noua CE trebuie sa treaca de filtrul Comisiei Juridice, care face un control de integritate, verificand inclusiv declaratiile de avere ale fiecaruia.In cazul Rovanei Plumb, aceasta declaratie a ridicat probleme. Mai exact, potrivit declaratiei de avere depuse in data de 25 iunie 2019 la Camera Deputatilor, Rovana Plumb ar avea un imprumut la BRD facut in anul 2007, in valoare de 800.000 de euro, cu scandenta in 2030. De asemenea, Plumb mai are un imprumut facut in acest an, in valoare de 800.000 lei, cu scadenta in 2021.La categoria "plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate" apare suma de 800.000 lei, suma platita conform Legii 334/2006. Beneficiarul a fost "mandatar financiar PSD pentru campania europarlamentare 2019", potrivit declaratiei de avere care apare pe site-ul Camerei Deputatilor.Chiar astazi, Rovana Plumb a transmis o scrisoare Comisiei JURI din PE, in care precizeaza ca imprumutul de 800.000 de lei a fost achitat cu doua apartamente detinute de aceasta in Romania."Avand in vedere acest lucru, si pentru a debloca aceasta situatie, am facut pasi pe care sunt convinsa ca JURI le va considera o solutie adecvata. Astfel, am oferit creditorului rambursarii (persoana fizica) doua apartamente pe care le detin in Romania, care sunt deja in declaratia financiara, si aceasta a acceptat ca o plata integrala imediata a datoriei mele.In consecinta, datoria care a generat ingrijorarile dumneavoastra nu mai exista. Cat de curand posibil, pana pe 23 octombrie 2019 cand Parlamentul European va vota noua Comisie, solutiile mentionare mai sus vor fi puse in aplicare", se arata in scrisoarea transmisa de Rovana plumb catre Comisia JURI.Citeste si:A.D.