Iohannis: O noua lege a pensiilor ar fi utila. Pensionarii si conducatorii de institutii publice semnaleaza inechitati

la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;

la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;

la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.

El a precizat insa ca aceasta modificare nu poate fi facuta intr-o luna sau doua, iar Guvernul trebuie sa faca o analiza serioasa pe aceasta tema."Eu cred ca o noua lege a pensiilor ar fi utila, in conditiile in care foarte multi, si pensionari, si conducatori de institutii publice, semnaleaza inegalitati si inechitati in actuala lege a pensiilor. Dar asta este o chestiune care nu se rezolva nici intr-o luna, nici in doua. Sunt convins ca Guvernul Orban va face o analiza serioasa, atenta, a chestiunilor si, in masura in care va fi nevoie de o noua lege, se va discuta la momentul potrivit", a declarat presedintele Klaus Iohannis, joi, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Muncii, Violeta Alexandru.In ceea ce priveste actuala lege, care prevede ca punctul de pensie va creste de la 1 septembrie 2020 cu 40%, premierul Ludovic Orban a dat din nou asigurari ca va fi respectata.Intrebat daca se confirma informatiile aparute joi dimineata la Antena3, potrivit carora Guvernul ar vrea sa majoreze punctul de pensie mai devreme, dar si cu o suma mai mica, Orban a replicat: "Am declarat de atatea ori ca e o lege in vigoare pe care vrem sa o respectam".Potrivit Legii pensiilor, promulgata in luna iulie, punctul de pensie va creste treptat pana la 1 septembrie 2021, astfel:Miercuri seara, premierul Ludovic Orban a declarat ca anul viitor se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine "disfunctionalitatile, inechitatile"."Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti din partea organizatiilor pensionarilor, evident, oameni care au expertiza in domeniu, pentru a face o analiza extrem de serioasa asupra sistemului de pensii din Romania, pentru a sesiza disfunctionalitatile, inechitatile", a afirmat Orban.Intrebat la ce inechitati se refera, premierul a precizat: "Daca v-am spus ca anul viitor vom lucra, astfel incat sa scoatem o lege mai buna a pensiilor, asta vom face".