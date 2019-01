"Iohannis o respinge din nou pe Adina Florea pentru sefia DNA"

Ziare.

com

"Constat ca subzista temeiurile de fapt si de drept avute in vedere la respingerea propunerii initiale de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta", este concluzia sefului statului remisaprintr-un comunicat de presa.Presedintele ii raspunde astfel lui Toader la scrisoarea trimisa in 27 decembrie.Argumentele refuzului lui Iohannis tin de documentele aflate la dosarul de candidatura al Adinei Florea din care lipseste avizul CNSAS: "documentatia transmisa nu contine dovada care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 48 alin. (10) din Legea nr. 303/2004, respectiv aceea ca persoana propusa sa nu fi facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 si nici sa nu fi colaborat cu acestea".Presedintele subliniaza ca decizia 358/2018 a CCR "nu recunoaste ministrului Justitiei - in virtutea rolului central al acestuia in cadrul procedurii de numire a procurorilor in functiile de conducere prevazute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 - posibilitatea inaintarii unei propuneri cu eludarea conditiilor obiective impuse de lege".Colegiul CNSAS ar putea lua in discutie, in sedinta de joi, daca va mentine sau nu adeverinta data de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in cazul Adinei Florea.Sulfina Barbu, membru in Colegiul CNSAS, a declarat, luni, ca deocamdata nu a fost finalizata procedura privind reverificarea Adinei Florea.Amintim ca, pe 21 noiembrie, presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie motivand ca "nu sunt indeplinite conditiile de legalitate necesar a fi intrunite, in mod obiectiv, de catre procuror pentru a fi numit intr-o functie de conducere, respectiv cea prevazuta de art. 54 alin. (2) prin raportare la art. 48 alin. (10) si (12) din Legea nr. 303/2004".In data de 27 decembrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis din nou sefului statului propunerea privind numirea Adinei Florea ca procuror-sef al DNA.