Iohannis: Parcursul european al Serbiei si al Balcanilor de Vest e posibil numai dupa solutionarea problemei Kosovo

Problema independentei Kosovo a fost astfel tema centrala de pe agenda discutiilor dintre presedintele roman si cel sarb. Klaus Iohannis a reiterat dorinta ca Romania sa fie parte activa a unei solutii."Am discutat despre Kosovo, o tema care este complicata si solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest. Vom ramane in legatura stransa pentru a discuta impreuna posibilele solutii si rolul pe care Romania poate sa-l joace.Noi suntem dispusi sa ne implicam in gasirea unor solutii bune", a declarat presedintele roman.Acesta a dat explicatii suplimentare, raspunzand intrebarilor jurnalistilor:"Am spus-o deja, Kosovo este o tema centrala nu doar pentru Sebia, ci pentru toata regiunea. Are o valenta speciala in calea europeana a intregii zone, care generic se numeste Balcanii de Vest. Nu am aici o solutie-patent pe care sa o pun pe masa, dar imi doresc sa se gaseasca solutii.Toti oficialii europeni au fost clari: aderarera Serbiei la UE se va petrece numai in conditiile in care relatia dintre Serbia si Kosovo e clarificata si clara. Toti oficialii europeni, si eu, am subliniat ca ne dorim ca intr-un orizont de timp rezonabil zona Balcanilor de Vest sa devina parte a Uniunii Europene".Presedintele Serbiei a confirmat nevoia de a fi identificata o solutie justa in chestiunea Kosovo, amintind chiar ca Romania este unul dintre statele care nu recunsoc independenta acestui stat.""Noi astazi am vorbit despre viitor, despre relatiile noastre in viitor si sunt recunoscator domnului Presedinte Klaus Iohannis si poporului roman pentru sprijinul pe care Romania il acorda pentru calea europeana a Serbiei, pentru dorinta de a se ajunge la un compromis in ceea ce priveste chestiunea Kosovo. Este cert faptul ca Romania nu a recunoscut independenta Kosovo. Pentru noi, chestiunea Kosovo este o chestiune foarte mare, dar ne vom stradui sa gasim o solutie de compromis. Pentru a gasi aceasta solutie este nevoie de dorinte minimaliste. Sunt convins ca Romania, pe durata presedintiei UE, va pune printre problemele superioare intrarea tarilor din Balcanii de Vest in Uniunea Europeana. E foarte important pentru noi", a spus presedintele sarb.Cu toate acestea, raspunzand unei intrebari Associated Press, Vucic a negat solutia recunoasterii independentei Kosovo.. Trebuie sa gasim o solutie de compromis, nu una in care o parte e satisfacuta si cealalta complet nesatisfacuta", a subliniat acesta.Klaus Iohannis a admis ca solutia trebuie sa vina in urma negocierilor dintre partile implicate si nu din exterior."O solutie nu poate fi impusa din afara, dar poate fi discutata cu actorii relevanti. Orice solutie s-ar gasi, ea trebuie sa fie corecta, sa satisfaca toate partile. Nu-mi pot imagina o solutie pentru Kosovo refuzata de sarbi sau de orice alta parte interesata. (...) Niciodata nu se va gasi o solutie care sa satisfaca 100% pe toate lumea.Pentru a gasi aceasta solutie, m-am declarat dispus si dornic sa ma implic in discutie", a adaugat presedintele roman.In 2008, Kosovo si-a proclamat independenta fata de Serbia, insa Belgradul a refuzat sa o recunoasca.In 2015, Parlamentul European a adoptat o propunere de rezolutie privind procesul de integrare europeana a Kosovo, prin care incurajeaza cele cinci state membre, inclusiv Romania, care nu au recunoscut inca independenta fostei provincii sarbe, sa faca acest lucru pentru a facilita normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina.Tara noastra ramane unul dintre cele cinci state membre UE , care inca nu au recunoscut Kosovo, alaturi de Spania, Slovenia, Cipru si Grecia. Un pas catre recunoasterea independentei Kosovo a parut a fi facut de Romania in timpul guvernului condus de Victor Ponta , cand acesta a declarat unei televiziuni din capitala provinciei kosovare, Pristina, ca Romania "ar putea recunoaste Kosovo"."In anul 2008, Romania a decis sa nu recunoasca Kosovo. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat de atunci. Guvernele s-au schimbat si unele noi decizii despre recunoasterea Kosovo ar putea fi luate", a spus Ponta, pentru televiziunea Klan Kosova, dupa un summit al sefilor de state din sud-estul Europei.Pe 27 februarie 2015, premierul Albaniei, Edi Rama, aflat la Bucuresti, a solicitat Romaniei recunoasterea provinciei Kosovo ca stat independent, aratand ca, in opinia sa, rezolvarea acestei probleme va asigura securitatea regionala si va estompa anumite "tendinte si frustrari ale altor tari vecine".