Iohannis participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European

Obiectivul reuniunii extraordinare este obtinerea unui acord intre statele membre privind viitorul buget al Uniunii, pe baza propunerii prezentate pe 14 februarie de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel."In cadrul reuniunii, presedintele Klaus Iohannis va sublinia disponibilitatea Romaniei de a contribui la avansarea negocierilor pentru ajungerea, cat mai curand posibil, la un acord cu privire la viitorul buget european", informeaza Administratia Prezidentiala.Seful statului va prezenta aspectele de interes prioritar pentru Romania in raport cu viitorul buget al Uniunii."Presedintele Klaus Iohannis va reafirma sustinerea Romaniei pentru un buget ambitios, preferabil la nivelul propus de Comisia Europeana, avand in vedere ca au fost adaugate noi obiective, mai ambitioase. Totodata, presedintele Romaniei va pleda in continuare pentru asigurarea unei finantari corespunzatoare pentru Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, subliniind ca tara noastra trebuie sa beneficieze de alocari substantiale pentru aceste doua politici, ca instrumente menite sa reduca decalajele de dezvoltare intre statele membre", se arata in comunicat.Seful statului va sustine si importanta asigurarii unor conditii de implementare flexibile si simplificate, care sa permita beneficiarilor un acces cat mai facil la fondurile europene.Pe 7 februarie, presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu presedintele Consiliului European pentru a discuta despre bugetul multianual al UE. Intalnirea a facut parte din seria de reuniuni pe care presedintele Consiliului European le-a avut cu liderii statelor membre ale Uniunii in vederea pregatirii reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie privind negocierea viitorului buget multianual al UE.Inainte de intrevedere, seful statului a declarat ca este hotarat sa negocieze "la sange" pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene."Ideea este de a gasi prin discutii de acest tip bilateral numitorul comun pentru bugetul multianual. Eu vin cu ideile pe care le-am elaborat la Bucuresti. Avem o gandire destul de bine fundamentata pentru bugetul pe care il dorim noi, pornind de la premisa ca in orice conditie se negociaza bugetul pentru exercitiul bugetar urmator trebuie sa fie un pic mai mare decat bugetul pe exercitiul care se incheie. Avem asteptari legate de fondurile dedicate politicii de coeziune, sunt mai multe fonduri care vin in aceasta categorie, care pentru noi sunt vitale pentru a atinge o convergenta acceptabila cat mai repede.De asemenea, pentru noi sunt foarte importante destinate agriculturii si pe aceste doua capitole sunt foarte hotarat sa negociez la sange ca sa obtinem cat mai multi bani pentru Romania, dar sunt si anumite conditionalitati care pentru noi sunt importante, de exemplu flexibilitatea intre fonduri ar fi foarte importanta pentru noi. Este, de asemenea, important ca de exemplu fondul de tranzitie spre o economie mai verde sa nu fie parte din coeziune, ci sa fie suplimentar. Astazi am venit cu toate conditiile pe care ni le dorim noi. Va fi o discutie si in final se va trece la o faza de negociere, unde fiecare incearca sa obtina cat de mult se poate", a spus Iohannis.