Iohannis povesteste o conversatie cu Dancila: Avem un guvern irational si ireal

"Am ajuns sa avem un guvern irational. Ieri am avut o discutie care m-a facut sa cred ca avem un guvern ireal. Daca nu ar fi trist, ar fi de ras", a spus presedintele Iohannis, in discursul de la sedinta Consiliului National al PNL. El a si relatat ceea ce l-a determinat sa aiba aceasta opinie, precizand ca a fost publicata in Monitorul Oficial o decizie prin care "doamna prim-ministru instala un premier interimar"."Surpriza, am crezut ca e atributul meu si am contestat la CCR acest demers. Dupa ce am inaintat la CCR, doamna prim-ministru m-a sunat sa-mi spuna ca pleaca in concediu si ca toate sunt bune. Asta dupa ce in paranteza publicase acel draft de rectificare bugetara care e o catastrofa. I-am atras atentia ca nu e bine ce a facut si ca e motiv de conflict constitutional. Stiti ce mi-a spus? Nu a stiut ca se publicase. Mai ireal decat asa nu cred ca se poate", a spus presedintele. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala cerandu-i sa solutioneze conflictul juridic de natura constitutionala generat de decizia premierului Dancila de a-l lasa pe vicepremierul Paul Stanescu la carma Guvernului in perioada in care ea va pleca in concediu.