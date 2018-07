Iohannis, prima declaratie dupa revocarea lui Kovesi: Primul om in stat respecta deciziile CCR. DNA merge inainte

Imi doresc pentru tara mea o intarire a statului de drept si atunci e evident ca primul om in stat e acela care respecta statul de drept si CCR

Niciun moment nu a fost o optiune pentru mine sa nu respect statul de drept si Constitutia

DNA trebuie si va merge inainte

"Eu respect statul de drept, respect Constitutia si pe acestea nu le spun de complezenta sau slogan. Imi doresc pentru Romania o intarire a statului de drept si a democratiei. Calea romaneasca trebuie sa fie calea democratiei consolidate, care se bazeaza pe valorile NATO si UE.Aici suntem membru cu drepturi depline., drept pentru care am pus in aplicare decizia CCR..Daca cineva se bucura acum ca lupta anti-coruptie incetineste, nici vorba. Lupta anticoruptie trebuie sa mearga inainte si va merge inainte.DNA este un corp de profesionisti foarte buni,", a spus Iohannis, la sosirea la NATO.Presedintele a explicat ca decizia de a semna decretul de revocare nu are legatura cu propria sa parere despre mandatul lui Kovesi in fruntea DNA."Acest pas pe care l-am facut luni nu mi-a schimbat parerea personala despre activitatea DNA si a doamnei Kovesi.Aceasta activitate trebuie apreciata. Voi sprijini in continuare, poate si mai mult, lupta anticoruptie", a adaugat Iohannis.Luni dimineata, presedintele Klaus Iohannis a ales sa anunte prin purtatorul de cuvant semnarea decretului de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Purtatorul de cuvant a subliniat atunci ca Romania "este si trebuie sa ramana un stat de drept", in care deciziile Curtii Constitutionale "trebuie respectate si aplicate nu numai de presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica".Demiterea lui Kovesi a venit dupa mai bine de o luna de la decizia CCR si in ziua in care liderii coalitiei de guvernare, PSD-ALDE, ar fi trebuit sa se reuneasca si sa decida daca demareaza procedura de suspendare a presedintelui Iohannis.CCR a decis in 30 mai ca presedintele e obligat sa dea curs solicitarii ministrului de Justitie, iar in 7 iunie a publicat motivarea, care are 133 de pagini.