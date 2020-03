Iohannis primeste Premiul Coudenhove-Kalergi, pentru "meritele deosebite de politician"

Ziare.

Ceremonia va avea loc la Palatul Cotroceni, iar premiul ii va fi oferit sefului statului de catre Alteta Sa Serenisima, Printul Nikolaus von Liechtenstein, presedintele Societatii Europene Coudenhove-Kalergi, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.La Cotroceni va fi prezent si Donald Tusk, presedintele Partidului Popular European si fost presedinte al Consiliului European, care va rosti un laudatio."Decizia de acordare a Premiului European Coudenhove-Kalergi pentru anul 2020 presedintelui Romaniei a fost adoptata de membrii Societatii Europene Coudenhove-Kalergi pentru 'meritele sale deosebite de politician care, prin dedicarea pentru valorile europene, contribuie decisiv la consolidarea integrarii Romaniei in comunitatea statelor europene', apreciindu-se, totodata, ca 'actiunea sa politica are un rol exemplar intr-o Europa care a fost divizata in trecut'", se arata in comunicat.Premiul European Coudenhove-Kalergi se numara printre cele mai prestigioase distinctii decernate, la fiecare doi ani, unor personalitati care si-au adus contributia la proiectul unei Europe unite si pasnice si este decernat de catre Societatea Europeana Coudenhove-Kalergi, infiintata in 1978 in memoria "marelui vizionar european" Richard von Coudenhove-Kalergi.In 1998 si fostul presedinte Emil Constantinescu a primit aceasta distinctie.Contele Richard von Coudenhove-Kalergi (1894-1972) a dezvoltat ideea unei Europe unite la scurt timp dupa Primul Razboi Mondial, ca o contrapondere la ideile totalitare ale fascismului, national-socialismului si comunismului. In 1923, a fondat Uniunea Pan-Europeana, contribuind, de asemenea, prin ideile sale, la fondarea institutiilor europene. Coudenhove-Kalergi a fost primul laureat al Premiului Carol cel Mare al orasului Aachen, in 1950.Printre laureatii Premiului European Coudenhove-Kalergi se regasesc personalitati europene si internationale care au marcat istoria continentului in ultima jumatate de secol, precum: Jean-Claude Juncker, presedinte al Comisiei Europene (2014); Herman Van Rompuy, presedinte al Consiliului European (2012); Angela Merkel, cancelar al Germaniei (2010); violonistul Yehudi Menuhin (1999); Ronald Reagan, presedintele SUA (1992); Helmut Kohl, cancelar al Germaniei (1990) sau Juan Carlos I, regele Spaniei (1986).In 2018, premiul a fost acordat postum celor peste 100 de eroi ai miscarii Euromaidan (the Heavenly Hundred).A.S.