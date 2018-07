Iohannis promoveaza mersul pe bicicleta: Riscam sa ne indreptam spre grave dezechilibre ecologice, provocate de incalzirea globala rapida

Ziare.

"In final, vreau sa ma refer la importanta plasarii protectiei mediului in centrul activitatii noastre economice, dar si al vietii noastre de zi cu zi.Recordurile de temperatura se observa usor si fenomenele meteo extreme din ultimii ani ne arata clar ca semnalele de alarma ridicate de climatologi se adeveresc si ca riscam sa ne indreptam spre grave dezechilibre ecologice, provocate, evident, de incalzirea globala rapida.Romania stiti ca este parte a Acordului de la Paris si a eforturilor Uniunii Europene de a reduce emisiile de dioxid de carbon.Desi aceste acorduri au tinte care par abstracte, punerea lor in aplicare necesita eforturile noastre active. De fiecare data cand mergem cu masina pe o distanta scurta, in loc sa folosim, de exemplu, bicicleta sau transportul in comun, de fiecare data cand utilizam in exces diverse aparate electrocasnice sau cand nu sortam gunoiul, contribuim la cresterea cantitatii de dioxid de carbon din atmosfera", a spus Iohannis, miercuri, prezent la inaugurarea unei case solare.Iohannis a adaugat ca inovatia in domeniul constructiilor este una deosebit de importanta pentru Romania, dar ca, din nefericire, fondul de locuinte pe care il are Romania in prezent are un standard foarte scazut, raportat la normele europene."Avem de departe cele mai mici locuinte din Uniunea Europeana, iar cele mai multe nu sunt eficiente deloc din punct de vedere energetic. Tehnologia ne ofera oportunitatea de a gasi solutii care sa asigure confort si, in acelasi timp, sa reduca semnificativ consumul de energie", a punctat el.Potrivit acestuia, prin construirea de locuinte eficiente din punct de vedere energetic, prin utilizarea de vehicule si aparate cu consum redus, se poate contribui la atingerea obiectivelor asumate de catre Romania si Uniunea Europeana si sa oferim, astfel, un viitor mai bun generatiilor care vin."Voi v-ati canalizat energia pentru a dezvolta un proiect extraordinar, cu aplicabilitate directa si cu o importanta componenta educativa. Apreciez foarte mult acest tip de initiative si sper ca pe viitor vor urma si alte demersuri ambitioase si creative. Aveti intreaga viata inainte pentru a ne demonstra noua, generatiilor epocii economiei bazate pe carbon, cum se construieste o noua societate, care reuseste sa traiasca in armonie cu natura si cu clima planetei.Va multumesc, va felicit si va urez mult succes in competitia de la Dubai! Apropo de EFdeN ma bucur foarte mult ca aveti alaturi doua universitati extrem de importante, de Arhitectura si de Constructii, si de abia astept ca astfel de proiecte pilot sa se integreze in spatiul urban romanesc si atunci veti avea un proiect care se numeste Integrala de EfdeN de N", a conchis presedintele Iohannis.Seful statului a fost prezent la inaugurarea casei solare EdeN Signature. Casa va reprezenta Romania la competitia internationala Solar Decathlon Middle East 2018, Dubai, in noiembrie. Casa, care are o amprenta de 147 de mp, se afla in parcarea Baneasa Shopping City, pe Soseaua Bucuresti - Ploiesti.