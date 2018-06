Iohannis: PSD a devenit un grup de presiune pentru un infractor. Dragnea ar trebui sa dispara din viata publica

D

ragnea ar trebui sa dispara din viata publica romaneasca

cel mai mare partid din Romania se constituie intr-un grup de presiune si lobby pentru un infractor

"In continuare sunt de parere ca. Asa s-ar intampla in orice tara, chiar si intr-o democratie incipienta.Mai grav e ca partidul nu-si da seama ca trebuie sa-l trimita pe Dragnea acasa. Suntem in faza in care", a spus presedintele.Acesta a comentat si prezumtia de nevinovatie de care oricine beneficiaza, inclusiv Liviu Dragnea "In politica nu trebuie sa astepti pana la ultima condamnare", a afirmat Iohannis.Presedintele a explicat ca fiecare om beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, din punct de vedere legal, dar ca in politica e nevoie si de decizii bazate pe moralitate."Cum vrea un infractor condamnat de doua ori sa fie credibil si cum crede ca poate sa fie un exemplu pentru Romania?", a adaugat presedintele.Klaus Iohannis a anuntat sambata, la Sibiu, ca a decis sa candideze pentru un nou mandat prezidential, in contextul in care este asteptata o reactie a presedintelui si la intentiile asumate de Liviu Dragnea si PSD , dupa condamnarea la inchisoare cu executare a liderului social-democrat.Amintim ca Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.