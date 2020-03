Iohannis: PSD continua sa se agate cu disperare de mecanismele puterii. 2020 este un an decisiv (Video)

Ziare.

"Disperarea cu care PSD continua sa se agate de mecanismele puterii si insista sa blocheze orice initiativa de reforma nu poate insemna decat un singur lucru, ca lucrurile au inceput sa se intoarca, incet, dar sigur, catre normalitate. 2020 este un an decisiv. Trebuie sa realizam importanta momentului politic pe care Romania il traverseaza in prezent, miza esentiala a stabilitatii si predictibilitatii pentru urmatorii ani. Si este timpul sa alegem cum vrem sa fie Romania noastra. (...) Responsabilitatea trebuie sa ghideze permanent deciziile politice, iar convingerea mea ferma este aceea ca atunci cand exista buna-credinta si intelepciune, vom gasi cele mai bune solutii si vom depasi orice obstacol", a declarat Iohannis la Gala Women in Economy 2020, de la Ateneul Roman.El a criticat guvernarile PSD si a sustinut ca in cateva luni de guvernare a PNL au fost initiate reforme de mult timp amanate in domenii prioritare precum: infrastructura, energie, economie, munca, administratie."Daca ne uitam la ceea ce a lasat PSD in urma, la politica nefasta a guvernelor din ultimii ani, care, desi s-au intitulat 'sociale', au neglijat tocmai solidaritatea si coeziunea, vedem inegalitati crescute, analfabetism functional, un sistem medical dezechilibrat, o administratie de multe ori ineficienta si opaca. Acestea sunt doar cateva dintre provocarile de reforma carora, impreuna, trebuie sa le facem fata. Exista insa semnale clare pentru a avea speranta si incredere in viitor. Hotararea cu care romanii, incepand cu anul trecut, au spus 'nu' unei vointe politice antieuropene si si-au cerut, astfel, dreptul de a fi ascultati si reprezentati asa cum se cuvine nu lasa loc de interpretari. Am spus-o si o repet, avem nevoie de o resetare, pentru ca ceea ce incepem sa construim sa dureze", a spus seful statului.Potrivit lui Iohannis, spiritul antreprenorial ramane cel mai eficient motor al unei economii dinamice, competitive si inovatoare."Romania normala este o Romanie competitiva intr-o Europa a valorilor democratice. Modul in care intelegem sa acordam atentie importantei valorilor si ierarhiei acestora in societate ne defineste nu doar ca oameni, ci si ca tara. Noi, romanii, credem in valorile fundamentale ale civilizatiei europene, in democratie si libertate, in dreptate, pluralism politic, stat de drept, integritate, egalitate in fata legii si mai mult decat orice credem in libertatea de a alege pentru noi si de a actiona conform alegerilor facute. Cred cu tarie ca economia liberei initiative este cea care asigura prosperitate durabila si garanteaza stabilitatea democratica si ca spiritul antreprenorial ramane cel mai eficient motor al unei economii dinamice, competitive si inovatoare", a afirmat presedintele.El a aratat ca o parte importanta a activitatilor din primul sau mandat a fost dedicata sustinerii initiativei antreprenoriale si a valorilor economiei de piata."Voi ramane si in acest mandat la fel de dedicat consolidarii Romaniei antreprenoriale. Voi uza in continuare, in ciuda opozitiei celor ramasi ancorati in trecut, de toate prerogativele functiei prezidentiale pentru a ma asigura ca initiativa antreprenoriala ramane unul dintre pilonii principali ai dezvoltarii Romaniei", a precizat Iohannis.Presedintele a mentionat ca statisticile arata o crestere la nivel mondial a implicarii antreprenoriale a femeilor si ca Romania este peste media globala in acest domeniu, indicand ca aproape 40% dintre asociatii firmelor active astazi in Romania sunt femei."Trebuie sa recunoastem, creativitatea femeilor in zona de business, si nu numai, potentialul lor antreprenorial, hotararea cu care se implica sunt departe de a fi valorizate asa cum ar trebui, si ma refer inclusiv la piedicile generate de decalajele regionale si la cele intre mediul urban si rural. O spun deschis, sprijin orice program care isi propune sa sustina dezvoltarea calitativa a economiei, sa stimuleze competitivitatea si inovarea in economia tarii noastre. Iar afacerile dezvoltate de femei sunt o parte integranta a Romaniei antreprenoriale, pe care o sustin cu toata increderea", a spus Iohannis.Intre participantii la eveniment s-au numarat premierul interimar Ludovic Orban, ministri, ambasadorii Germaniei, Frantei si SUA.