"Iohannis: PSD incearca sa amputeze puterile Justitiei si voteaza legi cu dedicatie pentru Dragnea. Toti ambasadorii UE sunt foarte ingrijorati"

"Viteza ca viteza, am mai avut situatii cand s-a votat noaptea, nu vreau sa repet ce s-a spus atunci, dar rezultatul m-a intristat si ma intristeaza.Vedem cu tot mai multa claritate ca PSD nu doar ca incearca sa amputeze puterile presedintelui, ci incearca sa amputeze si puterile Justitiei, ceea ce este foarte, foarte grav.Am avut Legile Justitiei, care m-au nemultumit profund, si pe multi altii. AcumDaca citim acele modificari, multe sunt facute cu dedicatie. Altele sunt. E inadmisibila aceasta abordare. Voi folosi prerogativele constitutionale pentru a solicita o imbunatatatire. Nu intru in detalii, la momentul potrivit o sa scriu fie CCR, fie Parlamentului", a sustinut Klaus Iohannis.Intrebat de jurnalisti daca subiectul a fost discutat si la intalnirea de azi cu ambasadorii UE la Bucuresti, Klaus Iohannis a raspuns afirmativ."Toti ma intreaba despre aceste modificari. Nu am intrat in detalii, fiindca procedura nu e finalizata, nu e cazul sa comentez aceste chestiuni (...) Toti musafirii mei s-au interesat si sunt foarte ingrijorati", a declarat presedintele, referindu-se si la ceilalti oaspeti de rang inalt cu care s-a intalnit in ultima vreme.