Klaus Iohannis: PSD-ul este politizatorul sistemului educational

O eroare fundamentala: parti esentiale ale sistemului educational trebuie depolitizate.Managementul trebuie facut de profesionsiti, nu trebuie sa fie pesedist sau liberal, ca sa fie un bun director", a spus presedintele Iohannis.Acesta a vorbit si despre instabilitatea manageriala din Educatie."Actualul sistem sufera de reformita cronica", a acuzat Iohannis, amintind ca un ministru a ramas, in medie, un an la portofoliul Educatiei, iar fiecare nou-venit a vrut mereu sa propuna o alta reforma.Presedintele Klaus Iohannis a lansat, miercuri, la Palatul Cotroceni, in dezbatere publica rezultatele proiectului "Romania Educata" , initiat de Presedintie."Haideti sa vorbim despre educatie. Sunt intrebari simple la care trebuie sa raspundem la inceput. Avem nevoie de un sistem educational, de un sistem de educatie scolara? Evident da. Avem nevoie de scoli? Evident ca da. Dar ce fel de scoli? Cum ii pregatim pe dascali?Ce asteptari avem de la absolventii acestor scoli? Ce abilitati trebuie sa aiba un student dupa absolvirea scolii? Cum evaluam performanta unei scoli, dar a unei universitati? Ne intereseaza doar numarul de absoventi sau calitatea educatiei primite sau daca este in corelare cu piata muncii? Iata ca intrebari avem multe si cu cat mergem mai in profunzime raspunsurile nu sunt atat de simple", a declarat Klaus Iohannis, la Cotroceni.Seful statului a adaugat ca "Romania educata" este un proiect strategic care isi propune sa ajute politicienii si profesorii in domeniul educatiei. Iohannis a adus in discutie si "catastrofa" de anul trecut cand examenul de Bacalaureat au picat aproape jumatate de elevi."Romania educata nu este un proiect de lege, nu este un retetar simplu, nu este o poveste doar politica. Romania educata nu este programul meu electoral. Este Romania noastra, a tuturor, pentru generatiile care vor veni", a mai spus presedintele Iohannis, in discursul de lansare a dezbaterii.Presedintele a prezentat si situatia din prezent din educatie: rezultate foarte bune la olimpiada, elite, dar, la capatul celalalt, 40% dintre absolventii de gimnaziu sunt analfabeti functionali.Totodata, Klaus Iohannis a vorbit si despre abandonul scolar, ingrijorator in Romania.