Iohannis, reclamat la CNCD dupa afirmatia despre autisti: Este de condamnat. E o stigmatizare in plus

Asociatia Autism Romania despre declaratia lui Iohannis: Este de condamnat. E o stigmatizare in plus

Ziare.

com

Ana Dragu considera ca afirmatia presedintelui este jignitoare pentru persoanele cu autism si familiile lor."O astfel de afirmatie este jignitoare pentru persoanele cu autism, pentru familiile lor si cei care lucreaza cu acestia spre binele lor, ii stigmatizeaza si mai mult pe acesti oameni. Afirmatia este absolut regretabila, mai ales ca vine din partea unui demnitar de cel mai inalt rang, din partea presedintelui Romaniei.Un demnitar care ar trebui sa ii priveasca si respecte pe toti cetatenii tarii in mod egal si sa nu ii eticheteze folosind diagnostice medicale pe post de adjective. Iar adjectivul cu conotatii negative este din nou cel 'rau', reprezentat de 'autisti', adica de copiii nostri, sotii, parintii, fratii nostri, pe care ii priviti ca fiind de conditie inferioara", a scris Ana Dragu in petitia adresata CNCD.Ana Dragu solicita CNCD sa ia masuri in acest caz."Va solicit ca, pe langa aplicarea amenzii contraventionale, sa dispuneti aplicarea partii care a savarsit fapta, sa publice in mass-media, un rezumat al hotararii, prin care se constata savarsirea contraventiei, precum si orice masura necesara pentru inlaturarea consecintelor acestei fapte", a scris Ana Dragu, presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, in petitia adresata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).Afirmatiie lui Klaus Iohannis privind autistii sunt de condamnat, pentru ca reprezinta o stigmatizare in plus, spune presedintele Asociatiei Autism Romania, Liuba Iacoblev, precizand ca asteapta ca presedintele sa ceara scuze public.Iacoblev spune ca au fost lezate persoanele cu autism."Orice politician care ar face o astfel de afirmatie este de condamnat. (...) E o stigmatizare in plus. Atunci cand cineva de la nivel inalt spune acest lucru este un exemplu prost de urmat. Persoanele sunt stigmatizate, pentru ca nu se spune frumos despreautism. (...) Conotatia este negativa si bineinteles ca sunt lezate persoanele cuautism", a spus presedintele Asociatiei Autism Romania, Liuba Iacoblev.De asemenea, Liuba Iacoblev sustine ca asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa ceara scuze personal, nu prin purtatorul de cuvant, indemnandu-l sa ia exemplul Vioricai Dancila.Totodata, sursa citata mai arata ca pentru persoanele cu autism nu este important ca Iohhanis sa fie sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii."Nici la alti politicieni nu am solicitat sa fie sanctionati, am considerat ca este mai putin important acest lucru. Nu cred ca aduce mult in plus fata e o sanctiune publica si o luare de pozitie in care ne manifestam supararea si dezacordul fata de aceste afirmatii ale oamenilor politici, cu atat mai mult cu cat ele sunt la varf: presedinte, prim-ministru", a adaugat Liuba Iacoblev.Reprezentantii Asociatiei Autism Europa Bistrita arata ca unul din 100 de copii se naste cu o tulburare din spectrul autismului, asadar, exista aproape 10.000 de persoane cu autism, plus familiile lor, "care asteapta sa fie tratati cu respect de catre reprezentantii statului roman".Amintim ca marti seara Klaus Iohannis a afirmat ca: "Daca ne uitam la alte guverne PSD, nu putem sa ne facem ca suntem autisti si sa ne prefacem ca nu se discuta de OUG pentru amnistie. Ultima OUG a dus la revolutie in strada".La scurt timp dupa declaratii, purtatorul de cuvant al Presedintiei, Madalina Dobrovolschi, a declarat ca seful statului "nu a avut sub nicio forma intentia de a incalca dreptul la demnitate al persoanelor care sufera deautism" si cere scuze daca sunt persoane care s-au simtit lezate.Si premierul Viorica Dancila a cerut scuze, in luna februarie, dupa ce a folosit termenul "autisti", cand s-a referit la persoanele care ar "dezinforma Uniunea Europeana", pe motiv ca "stiu realitatea, dar nu vor sa o accepte".CNCD a decis ulterior ca declaratia Vioricai Dancila se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare. Dancila a fost atunci reclamata la CNCD de presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita.