"Iohannis respinge din nou propunerile guvernului de ministri pentru Dezvoltare si Transporturi"

"Aceste doua propuneri vor fi refuzate in cursul acestei saptamani", a declarat Klaus Iohannis.Intrebat care sunt motivele pentru care nu ii accepta pe cei doi, seful statului a spus ca "veti vedea cand veti citi scrisorile".Klaus Iohannis i-a sfatut pe membrii guvernului sa citeasca cu atentie legislatia invocata de el in scrisorile trimise saptamana trecuta, in care a motivat refuzul de a-i numi pe Lia Olguta Vasilescu, Ilan Laufer si Mircea Draghici in functiile de ministri, iar pe cei din PSD sa faca propuneri de ministri care sa il convinga ca institutiile vor fi bine conduse."Nu am primit niciun fel de alte propuneri si discutiile pe care le-am purtat nu au vizat ale propuneri. Guvernul sa citeasca cu atentie legislatia invocata de mine si PSD sa vina cu propuneri care sa ma convinga ca ministerele vor fi bine conduse", a spus Iohannis.Amintim ca, saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis i-a trimis doua scrisori prim-ministrului Viorica Dancila , in care motiveaza refuzul de a-i numi pe Lia Olguta Vasilescu, Ilan Laufer si Mircea Draghici in functiile de ministri.Lia Olguta Vasilescu a fost propusa initial de premier la Ministerul Transporturilor, iar Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.Dupa refuzul lui Iohannis, Lia-Olguta Vasilescu a fost propusa in functia de ministru al Dezvoltarii si Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor, dar si de aceasta data seful statului a refuzat nominalizarile guvernului.Astfel, in prima scrisoare, seful statului a explicat de ce a refuzat propunerea lui Laufer la Dezvoltare: pentru ca documentatia ce insotea propunerea nu indeplinea conditiile prevazute de art. 105 din Constitutie.Referitor la fostul ministru al Muncii, presedintele a explicat ca Lia Olguta Vasilescu "nu are expertiza necesara gestionarii domeniului complex al transporturilor".In a doua scrisoare, Klaus Iohannis a motivat si refuzul de a-i numi pe Lia-Olguta Vasilescu in functia de ministru al Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor.De aceasta data, presedintele subliniaza ca propunerile primite de la premier "nu fac dovada indeplinirii conditiilor de legalitate, astfel incat sa li se poata da curs".Ulterior, premierul Viorica Dancila i-a raspuns lui Klaus Iohannis , precizand ca propunerile lui Vasilescu si Draghici pentru functiile de ministri indeplinesc conditiile de legalitate prevazute de art. 2 din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.