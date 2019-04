Iohannis respinge remanierea propusa de Dancila, Toader ramane ministru

LIVE TEXT

Astfel, Tudorel Toader, Rovana Plumb si Natalia Intotero raman ministri, desi si-au dat demisia la cererea liderilor PSD.Seful statului a precizat ca a avut o convorbire telefonica in cursul zilei cu Viorica Dancila si i-a transmis decizia sa. Iohannis i-a dat ca alternativa sa ii trimita nume de interimari dintre actualii membri ai Guvernului, pana cand social-democratii se vor pune de acord asupra unor nume pe care el sa poata sa le acepte.Amintim ca social-democratii au decis ca Tudorel Toader sa plece de la Ministerul Justitiei, dupa ce nu a dat ordonantele de urgenta pentru modificarea Codurilor Penale. In locul lui, Viorica Dancila l-a propus pe Eugen Nicolicea. Totodata, se doreste inlocuirea ministrilor Rovana Plumb si Natalia Intotero, pe motiv ca cele doua sunt candidate la europarlamentare si trebuie sa se concentreze pe campania electorala.Astfel, la Ministerul Fondurilor Europene ar urma sa ajunga social-democrata Oana Florea, iar la Ministerul Romanilor de Pretutindeni senatorul PSD Liviu Tit Brailoiu, chiar daca si acesta este pe lista candidatilor la europarlamentare.Despre acestia, Iohannis a spus ca nu au pregatirea si tinuta sa ocupe functiile vizate si, de altfel, a numit remanierea "o farsa", rezultat al unei noi rafuieli interne din interiorul PSD.- Am analizat intreaga situatie si aceasta remaniere este un fel de farsa.- Nu are absolut, dar absolut nimic de a face cu imbunatatirea actului de guvernare, chit ca de asa ceva am avea nevoie.- Nu are absolut nicio treaba cu agenda romanilor sau a Romaniei.- E cauzata de o rafuiala mai degraba din interiorul PSD-ului. Ca atare mi se pare ca este aceasta remaniere intreaga neavenita.- Pe de alta parte avem cele 3 demisii si la un moment dat este evident ca aceste 3 persoane vizate vor pleca.- Insa cele 3 propuneri de inlocuire sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru functia de ministru si in consecinta nu accept aceasta remaniere asa cum mi-a fost propusa.- Pentru a merge totusi mai departe, am avut o discutie cu dna premier si am rugat-o fie sa vina cu alte propuneri pentru persoanele care vor prelua cele 3 portofolii care intr-un final se vor vacanta, fie sa vina cu propuneri pentru ministri interimari pana cand PSD vine cu niste propuneri pe care le pot accepta.- Ca se va gandi si va veni cu o solutie.- Deocamdata suntem in fata unei remanieri pe care tocmai am respins-o ca principiu. Daca in aceasta faza, inainte sa scriu eu un decret, Parlamentul incearca o restructurare, atunci vom vedea daca vor reusi in Parlament, dar o astfel de incercare as trata-o ca pe o incercare de a-l ocoli pe presedinte si voi vedea ce actiuni juridice s-ar impune atunci.- Nu, nu iau act de aceste demisii pana cand nu stiu ce persoane vor prelua portofoliile.- Nu, nu am discutat, i-am oferit dnei premier atunci cand are o propunere sa ma caute si sa ma anunte.- Persoanele pur si simplu nu sunt pregatite, nu au tinuta necesara pentru a ocupa aceste functii.- Da, voi avea maine o intalnire cu reprezentantii Comisiei de la Venetia, intalnire solicitata de cei din Comisie si cu siguranta vom discuta si situatia Codurilor.- Eu va multumesc si va doresc o dupa amiaza buna.- In asteptarea deciziei presedintelui, Tudorel Toader isi face bilantul pe Facebook. In doua postari el povesteste despre actele normative initiate sau avizate, iar intr-o a treia pare ca deja isi ia ramas bun."2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose, respectiv dna Viorica Dancila. Multumiri pentru fiecare premier, pentru excelenta colaborare pe care am avut-o cu domniile lor. Multumiri fiecaruia dintre ministrii cu care am colaborat in cele mai bune conditii", a scris Toader.El incheie si cu "alese multumiri" pentru jurnalisti, situatie cel putin paradoxala avand in vedere ca a fost singurul ministru care a respins acreditari si le-a interzis jurnalistilor chiar si sa foloseasca toaleta ministerului.