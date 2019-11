Iohannis retrimite la Parlament legea care obliga BNR sa aduca aurul in tara

Ziare.

In cererea de reexaminare se arata ca prin articolul unic pct. 1 din lege este de natura sa afecteze atributiile legale ale BNR si sa creeze premisele indepartarii de la compatibilizarea legislatiei BNR cu tratatele europene, intre altele."Legea pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei elimina posibilitatea stabilirii si mentinerii de rezerve in aur depozitat in strainatate si instituie termenul in care BNR trebuie sa prezinte Parlamentului si Guvernului raportul privind situatia rezervelor internationale, in ipoteza diminuarii acestora pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere.Distinct de motivele de neconstitutionalitate ce au facut obiectul analizei Curtii Constitutionale - care, prin Decizia nr. 414 din data de 26 iunie 2019, a constatat ca dispozitiile Legii pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei sunt constitutionale in raport cu criticile formulate - consideram ca solutia legislativa preconizata prin articolul unic pct. 1 din legea supusa reexaminarii este de natura sa afecteze atributiile legale ale BNR si sa creeze premisele indepartarii de la compatibilizarea legislatiei BNR cu tratatele europene, cu Statutul Sistemului European de Banci Centrale (SEBC) si cu cel al Bancii Centrale Europene (BCE) si sa genereze dificultati in aplicare, motiv pentru care se impune a fi reanalizata de catre Parlament", potrivit sursei citate.De asemenea, seful statului sustine ca solutia legislativa preconizata nu tine cont de actualul context intern si international, de rolul rezervelor internationale si nici de consecintele care ar surveni in urma deciziei referitoare la depozitarea intregii rezerve de aur in tara.In acest context, Iohannis semnaleaza ca initiatorii legii reexaminate nu au avut in vedere eliminarea posibilitatii stabilirii si mentinerii de rezerve in aur depozitat in strainatate, ci doar limitarea cantitatii de aur depozitata in strainatate."Astfel, una dintre ratiunile stabilirii si mentinerii rezervelor internationale (inclusiv cele alcatuite din aur) este aceea de a crea si de a spori gradul de incredere intr-o tara si de a permite negocierea unor costuri mai mici la imprumuturi sau alte tranzactii internationale.Or, interventia legislativa supusa reexaminarii ar putea avea drept consecinta limitarea dreptului de a utiliza rezervele de aur in realizarea atributiilor legale ale BNR, ceea ce ar putea crea premisele cresterii costurilor de finantare.Acest aspect ar putea interfera cu realizarea obiectivelor ce deriva din statutul BNR si, implicit, cu independenta bancii centrale. Subsecvent, consecinta urmatoare ar putea fi afectarea credibilitatii cu privire la capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a-si indeplini, pe termen mediu si lung, obiectivul sau fundamental de asigurare si mentinere a stabilitatii preturilor", se mai arata in document.In plus, presedintele subliniaza ca repatrierea aurului sau pastrarea acestuia in depozite in strainatate sunt optiuni strict legate de politica monetara, "politica pe care, potrivit legii, doar banca centrala are atributia de a o implementa, iar decizia trebuie sa derive din obiectivele BNR ce rezulta din statutul sau, iar nu din interventii de ordin legislativ, nesustinute de fundamente de ordin tehnic sau economic"."In plus, apreciem ca modificarea intempestiva a unor instrumente prevazute in statutul BNR sau a modului in care acestea functioneaza se poate constitui intr-un precedent periculos pentru elaborarea si implementarea politicii monetare si, implicit, pentru functionarea BNR. Elaborarea si implementarea politicii monetare reprezinta atributii exclusive ale BNR, iar o modificare a statutului bancii centrale trebuie sa se faca prin consultari prealabile nu doar cu BNR, ci si cu BCE si sa urmareasca eficientizarea activitatii bancii centrale", conform cererii.