Iohannis: Revenirea la alegerea primarilor in doua tururi e o decizie potrivita. Sprijin total Guvernul in acest demers

"Guvernul a decis sa isi angajeze raspuneerea pentru alegerea primarilor in doua tururi, se doreste revenirea la alegerea in doua tururi care este o alegere foarte potrivita. Ii sprijin total in acest demers. Este calea corecta de alege a unui primar, astfel incat jumatate plus unul dintre alegatori sa aleaga persoana care va fi primar", a spus Iohannis.

Totodata, seful statul a precizat ca dupa ce documentul va ajunge la Parlament, va cere chiar el sesiune extraordinara pentru asumarea raspunderii.

"Azi s-a decis in guvern ca se va angaja raspunderea, documentul va fi trimis la Parlament iar imediat voi cere sa se intruneasca intr-o sesiune extraordinara", a subliniat presedintele.

Declaratiile lui Iohannis vin dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat la inceputul sedintei de guvern de joi ca Executivul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe proiectul care modifica Legea administratiei publice locale, astfel incat ea sa prevada ca primarii sa fie alesi in doua tururi.

Proiectul a fost adoptat, iar purtatorul de cuvant Ionel Danca a anuntat ca luni premierul va trimite o scrisoare Parlamentului in care sa solicite convocarea unei sesiuni extraordinare, in care sa fie angajata raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Iohannis anuntase inca de miercuri ca, "in foarte scurt timp", Guvernul va modifica legislatia, astfel incat primarii sa fie alesi in doua tururi.

- Deocamdata guvenrul isi asuma raspunderea, toata lumea isi declara acceptarea sau dimpotriva. Sunt destul de sceptic privind motiunea.
- Aceste acuzatii vin tocmai de la cei care timp de trei ani au vrut sa reduca democratia din Romania. Nu contravine recomandarilor. Se revine la alegerea in doua tururi, nu e o reducere a optiunilor. E o chestiune ceruta insistent de cetateni. Am analizat cu specialistii Administratiei Prezidentiale si Guvernului, nu contravine niciunei norme.
- Acele decizii au fost date pentru alte spete, nu suntem in niciuna din ipotezele acelor decizii.
- Intrebati la guvern. Trebuie sa se revina si la alegerea presedintelui CJ din randul consilierilor judeteni. Cu siguranta exista o gandire la nivel de guvern.
- Cu siguranta se gasesc solutii pentru anticipate

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii vor depune motiune de cenzura impreuna cu UDMR , dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat asumarea raspunderii pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi.

"O sa depunem o motiune de cenzura impreuna cu primii parteneri, cu grupul UDMR, si va spun ca va trece aceasta motiune de cenzura. Nu avem alt obiectiv decat sa treaca aceasta motiune de cenzura.

Nu vom intra in anticipate, vom crea o noua majoritate parlamentara. Propunerea de premier cu aliatii nostri la acest demers sa fie alta decat un membru de partid din PSD", a declarat Marcel Ciolacu, in cadrul Conferintei Extraordinare a organizatiei PSD de Olt.