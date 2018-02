Iohannis s-a intalnit cu Dragnea si Dancila: Atacul penalilor imi confirma ca DNA face treaba buna

LIVE TEXT

Niste penali fac o incercare diperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea

acest atac, incercare de atac din partea unor penali e de natura sa-mi confirme ca DNA-ul face o treaba buna.

Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire cu Dragnea si Dancila

INTREBARI

Nu am impresia ca se fac presiuni asupra dlui Toader. E un profesionist si pozitia sa va fi argumentata juridic

Nu am vorbit de Legile Justitiei, nici n-am de ce cu premierul

Nu vad motive de revocare

Activitatea SPP e analizata de CSAT

Toader tot amana sa anunte o decizie in legatura cu Kovesi

Iohannis a dezvaluit ca Dancila i-a spus ca ii da mana libera ministrului Justitiei pentru a lua ce masuri considera necesare in acest scandal si a ironizat declaratia scurta pe care Toader a facut-o ulterior: "l-ati putut urmari pe ministrul Justitiei care ne-a informat ca ne va informa".In ce priveste propriul punct de vedere, Klaus Iohannis a spus ca sustine activitatea DNA si pe cea a Laurei Codruta Kovesi si considera ca "atacul penalilor" confirma ca institutia anti-coruptie isi face bine treaba. Seful statului a spus ca nu se asteapta ca Toader sa faca o propunere de revocare, pentru ca un astfel de act ar presupune argumente serioase, pe care e putin probabil sa le aiba atat timp cat nici macar nu a discutat cu Kovesi in ultimul timp, dupa cum a anuntat public sefa DNA.Despre intreg asaltul asupra Justitiei, Iohannis crede ca va trece de la sine, si odata ce vor fi si clarificate in justitie: "Acest film l-am mai vazut cu un inculpat care a disparut si au inceput sa apara casete si inregistrari".Nu in ultimul rand, Iohannis a luat si apararea SPP si a directorului serviciului, Lucian Pahontu , pe care Liviu Dragnea si alti lideri ai colalitiei l-au acuzat ca spioneaza politicieni. Iohannis a atras atentia ca CSAT analizeaza activitatea SPP, iar Parlamentul daca dorea ancheta avea instrumentul legal prin comisiile de aparare.- Buna seara! Avem, oare a cata oare, un scandal.- Din punctul meu de vedere lucrurile se pot rezuma la putine cuvinte.- Dupa parerea mea aceasta incercare e una jalnica si neconvingatoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoasteti, dar imi face placere sa o repet.- Dupa parerea mea DNA si conducerea DNA fac o treaba foarte buna iar- Aceasta intalnire a fost programata din seara depunerii juramantului noului guvern si rolul a fost de a defini cadrul colaborarii institutionale intre mine si noul guvern.- Am discutat de nevoia de colaborare in proiecte de importanta nationala. Primul si cel mai important, pregatirea pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene. Al doilea mare program national este, evident, Centenarul. Al treilea, am invitat pentru aceasta tomana la un summit mai multi presedinti din regiunea noastra - Summitul Celor Trei Mari.- Si da,si ce s-a convenit cu ministrul Justitiei si mi-am exprimat nemultumirea ca exista un nou scandal legat de justitie.in ce priveste aceasta chestiune in ce priveste DNA. Si apoiAsta cu penalii am explicat-o de multe ori si nu ma mai repet. Si medierea am facut-o de cate ori a fost nevoie.Asa este, multumesc.Justitia, dupa cum va amintiti, se infaptuieste in sala de judecata. In aceasta situatie. Nici nu este nevoie. Judecatorii isi vor spune cuvantul.M-am exprimat destul de clar.Am primit acel raport, e in studiu.V-am relatat care a fost pozitia dnei premier.Cred ca va referiti la chestiuni din auzite. Asa ceva nu comentez. Nu comentez spusele altora.si nu stiu la ce va referiti.Aceste informari au antetul secret sau strict secret si stiti bine ca nu pot nici sa confirm nici sa infirm.Aici trebuie sa corectez un pic apropos de chemat. La investitura am fost intrebat daca dupa cateva zile de exercitiu al functiunii de premier as fi de acord sa avem o intalnire in 3. Si am fost de acord.Nu.Nu.Asteptarile uzuale pe care le am de la un ministru profesionist. Sa trateze domeniul cu maxima seriozitate, competenta si curaj.E un pic devreme pentru o evaluare. Azi am avut prima intalnire cu dna premier de cand a fost investita.Cu dna premier in mod natural si evident.Nu stiu in ce sens intelegeti daca am conditionat buna colaborare. Am colaborat cu toate guvernele si am prins suficiente. Rolul presedintelui e sa colaboreze cu guvernul, sa rezolve problemele tarii nu sa le compliceCred ca nu trebuie sa amestecam lucrurile prea tare.. Au fost contestate la Curte, se vor intoarce la Parlament, nu am nevoie de sfatul Guvernului sau colaborarea Guvernului.Asta cu revocare constat ca e o preocupare intensa in spatiul public.dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc eu dar poate le cunoaste ministrul Justitiei. In acest caz, dl ministru ar veni extrem de bine documentat daca ar solicita asa ceva.A fost o discutie scurta cu 2 puncte, despre vizita pe care urma sa o fac la Bruxelles si aceasta intalnire de azi.Se va finaliza singur. Nu stiu cate casete si ore de inregistrari o sa mai prezinte. Acest film l-am mai vazut cu un inculpat care a disparut si au inceput sa apara casete si inregistrari. Aceste chestiuni trebuie lasate justitiei pentru clarificare.Am auzit vehiculate in spatiul public. Mie nu mi-a relatat asa ceva.apeleaza pentru protectia unor demnitari.si acest demers in Parlament mi se pare o aflare in treaba politicianista.Nu am primit, nici nu am solicitat astfel de informatii sau informari. Am o relatie institutionala, corecta, cu toata lumea din subordinea mea si nu i-as expune la asa ceva.Imi amintesc de o afirmatie a dnei Pana inainte sa plece, ca lucrurile au luat o turnura pozitiva si ca aceste taieri ilegale sunt sub control. Am luat aceste chestiuni de bune.O intreb pe dna Barsan (consilier de stat la Departamentul de Comunicare Publica, n.red.) daca mai sunt colegi care nu au pus acea intrebare sa ii indrume spre microfon.Aceste chestiuni le-am explicat si cu alte ocazii. Multumesc.Trebuie intai lamurite Legile Justitiei care sunt in procedura parlamentara. Dupa aceea vor ajunge probabil la mine dupa care, daca mai sunt neclaritati sau puncte unde e nevoie de modificari, voi face anunturile respective si apoi putem sa discutam si despre altceva.CSM s-a dovedit a fi o institutie foarte dedicata, cum si in Constitutie scrie, pentru garantarea indepenedntei justitiei si ca atare iau CSM-ul foarte in serios.Miercuri, sefa DNA a sustinut o conferinta-maraton in care s-a adresat "cetatenilor cinstiti" care si-au pus intrebari dupa informatiile lansate la Antena3 si Romania Tv de inculpatii Mihaiela Iorga Moraru, Vlad Cosma si Sebastian Ghita.Kovesi a spus transant ca, de un an, nu doar DNA, ci intreaga Justitie este sub asalt si ca in spatiul public "asistam la un festival disperat al inculpatilor", care seara de seara, la diverse posturi de televiziune, lanseaza "neadevaruri". Kovesi le-a transmis romanilor ca miza acestui asalt este "ingenuncherea statului si umilirea cetatenilor".Ea a anuntat ca nu isi va da demisia din fruntea DNA, asa cum au cerut-o multe voci din PSD si ALDE, inclusiv din cercul guvernamental. Joi toti ochii au fost pe Ministerul Justitiei, unde Tudorel Toader, intors de urgenta din Japonia la solicitarea Vioricai Dancila, a anuntat ca abia peste o saptamana va anunta o decizie in ce priveste conducerea DNA