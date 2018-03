Iohannis se declara nedumerit de numirea lui Misa la sefia ANAF. Ce mesaj are pentru Guvern

Marea suparare a lui Iohannis - drumurile proaste

Teodorovici, despre deficit: Asa am planificat

Ziare.

com

"Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, sper sa isi faca treaba", a declarat presedintele Klaus Iohannis, intr-o discutie cu jurnalistii, dupa ce a vizitat Salonul Auto de la Romexpo.Intrebat daca Misa va putea rezolva problema colectarii, presedintele a raspuns: "vom vedea in timp relativ scurt"."In situatia in care au crescut salarii si nu s-a pus accent pe incasare e normal sa apara aceasta problema. Sper ca Guvernul sa inteleaga ca aceasta chestiune trebuie redresata si sa revenim la o executie bugetara sustenabila", a spus seful statului.Si cum era la o expozitie de masini, a criticat Guvernul si pentru starea infrastructurii."Am vazut masini frumoase si am vazut ca romanii isi doresc masini, speram sa avem si drumurile aferente. E o suparare a mea ca in infrastructura de transport nu s-a facut nicio miscare, nicio realizare", a spus Iohannis.Revenind la deficitul pe primele doua luni, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a declarat cu putin timp inainte, in Parlament, ca este exact cum a planificat Guvernul."Executia se incadreaza in ce ne-am planificat. Cheltuielile sunt mai mari cu 38%, in special in zona de salarii si pensii, sunt cresteri justificate si asumate de la inceputul anului. Se incadreaza in tinta pe primul trimestru", a spus Teodorovici.Guvernul PSD - ALDE a cheltuit in primele doua luni ale anului cu 5,5 miliarde de lei mai mult decat a incasat la buget. Specialistii au atras atentia ca este cel mai mare deficit bugetar din ultimii 8 ani, din 2010 incoace, cand Romania se afla in plina criza economica.