Iohannis se intalneste cu liderii PNL pentru a pune la cale anticipatele

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca intre seful statului si guvernul pe care-l conduce exista o relatie de colaborare si consultare pe toate temele importante in vederea adoptarii "celor mai corecte solutii"."Cunoasteti foarte bine ca intre presedintele Romaniei si guvernul pe care-l conduc este o relatie de colaborare, de parteneriat, in care ne consultam pe toate temele importante, astfel incat sa avem deciziile si solutiile cele mai corecte", a declarat Ludovic Orban, citat de Agerpres.Surse citate de Mediafax sustin ca presedintele i-a chemat pe liderii PNL, la o discutie care va avea loc la Vila Lac 2 si vor viza alegerile anticipate si ordonanta de urgenta care prevede modul de organizare a anticipatelor.Printre liderii PNL invitati se numara premierul Ludovic Orban, Raluca Turcan, Robert Sighiartau si Rares Bogdan.Intalnirea are loc in contextul in care, luni, Guvernul Orban II vine in fata Parlamentului pentru a primi votul de incredere, iar liberalii spera sa fie respinse doua propuneri consecutive de cabinet si sa se ajunga la anticipate.