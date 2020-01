Iohannis se intalneste, joi, cu conducerea CSM

Ziare.

Intrevederea a fost ceruta de sefa CSM, Nicoleta Margareta Tint, si va avea loc la Palatul Cotroceni, potrivit unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 30 ianuarie a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Nicoleta Margareta Tint, si cu vicepresedintele CSM, doamna Tatiana Toader. Intalnirea are loc la solicitarea conducerii CSM", arata sursa citata.Intalnirea are loc in conditiile in care Parlamentul a adoptat eliminarea pensiilor speciale , mai putin pentru militari si politisti. Legea se afla acum pe masa sefului statului, spre promulgare.Desi cei de la USR au insistat ca din proiectul de lege sa fie excluse pensiile magistratilor (care sa fie doar plafonate), astfel incat in cazul in care legea e atacata la CCR sa treaca testul constitutionalitatii, acest lucru nu s-a intamplat.Astfel, magistratii isi pierd pensiile de serviciu. In schimb, militarii si politistii isi pot pastra aceste indemnizatii.Vor fi eliminate:- pensiile de serviciu pentru deputati si senatori- pensiile judecatorilor si procurorilor, ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor- pensiile functionarilor publici cu statut special, ale functionarilor publici parlamentari- pensiile membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei- pensiile membrilor Curtii Constitutionale si ale personalului aeronautic civil- pensiile alesilor locali, primari si viceprimari, precum si presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene.A.D.