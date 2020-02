Iohannis se intalneste, vineri, cu presedintele Consiliului European. Despre ce vor discuta

Ziare.

com

Intalnirea este dedicata negocierilor privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.Aceasta face parte din seria de reuniuni pe care presedintele Consiliului European le are cu liderii statelor membre ale Uniunii in vederea pregatirii reuniunii extraordinare a Consiliului European din data de 20 februarie privind negocierea viitorului buget multianual al Uniunii.Negocierile referitoare la bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 au intrat intr-o noua etapa, in care coordonarea acestui proces a fost preluata de catre presedintele Consiliului European cu scopul obtinerii, cat mai rapid posibil, a unui acord la nivelul sefilor de stat si guvern din Uniunea Europeana.A.G.