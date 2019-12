Iohannis si-a facut bilantul primului mandat, in 800 de pagini. Spune ca a contracarat "forte profund nedemocratice" si a tinut Romania pe traiectoria pro-europeana

LIVE TEXT

Iohannis a spus ca au fost 5 ani cu multe pericole, dintre care cel mai mare a fost acela ca Romania sa iasa de pe traiectoria sa pro-europeana. Astfel, cea mai mare realizare a sa, spune presedintele, este ca acest pericol a fost evitat.Seful statului a vorbit si despre asaltul celor de la PSD asupra justitiei in ultimii 3 ani, trecand la realizari faptul ca OUG 13, amnistia, gratierea si modificari nocive ale Codurilor Penale ce ar fi favorizat infractorii nu au intrat in vigoare.Iohannis a precizat si ca nu a facut aceasta prezentare in campania electorala pentru ca nu a vrut sa foloseasca electoral acest bilant institutional.- Buna seara!- E o prezentare publica a bilantului primului meu mandat de presedinte al Romaniei.- In cei 5 ani a fost pericolul ca Romania sa iasa de pe traiectoria sa pro-europeana.- Am dorit sa fac aceasta prezentare acum, dupa alegeri, pentru ca acesta este un demers institutional.- Inca de la debutul mandatului meu, am initiat, in ianuarie 2015, consultari cu partidele politice parlamentare care s-au concretizat prin incheierea Acordului privind cresterea bugetului alocat Apararii la 2% din PIB. Este o decizie majora, care face din Romania un partener credibil si puternic in NATO si asigura, in acelasi timp, finantarea atat de necesara modernizarii si dotarii Armatei Romaniei.- In privinta politicii noastre externe, m-am axat pe cele trei coordonate care au constituit filonul de continuitate al mandatului meu si ma refer, desigur, la cresterea rolului Romaniei in NATO si in Uniunea Europeana, si extinderea si intarirea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.- Vizita pe care am facut-o la Casa Alba, in iunie 2017, a fost prima a unui sef de stat din Europa Centrala si de Est in mandatul Presedintelui Donald Trump si a fost urmata, doi ani mai tarziu, de o noua intalnire extrem de consistenta, care a marcat decisiv aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre statele noastre.- Fiind un pro-european convins, mi-am propus si am reusit ca, pe parcursul mandatului meu, Romania sa devina un membru respectat al marii familii europene si activ in dezbaterile deloc usoare care au marcat parcursul Uniunii in aceasta perioada.- In cadrul Summitului din 9 mai a.c. de la Sibiu, prima reuniune a Consiliului European gazduita de tara noastra, sub deviza "Spiritului de la Sibiu", toti liderii europeni si-au luat raspunderea sa continue, impreuna, proiectul european si sa actioneze pentru a le asigura tuturor cetatenilor europeni o viata din ce in ce mai buna.- In ultimii 3 ani s-a incercat acapararea intregului stat roman.- Pentru a contracara aceste forte profund nedemocratice am uzat de toate mecanismele constitutionale.- Bilantul acestor actiuni vorbeste de la sine: OUG 13 nu a intrat in vigoare, amnistia si gratierea nu au fost obtinute de PSD, codurile penale favorabile infractorilor nu au intrat in vigoare.- Chiar si schimbarile legislative din domeniul justitiei, sustinute de majoritatea toxica din ultimii trei ani, nu au intrat in vigoare in forma lor initiala, datorita sesizarilor repetate la Curtea Constitutionala si a retrimiterilor succesive inapoi in Parlament.- Totodata, am convocat, pe 26 mai a.c., referendumul privind justitia, prin care peste 6 milioane de romani au raspuns clar ca statul de drept trebuie consolidat.- In toata aceasta lupta i-am avut alaturi pe romani, atat pe cei din tara, cat si pe cei din diaspora, acestia din urma fiind supusi unor umilinte revoltatoare cand au vrut sa-si exercite dreptul de vot.- Aceasta situatia a incetat dupa ce am cerut votul prin corespondenta si votul pe 3 zile si ultimul scrutin s-a desfasurat in conditii bune.- Mi-am dorit ca si colaborarea cu societatea civila sa fie una constanta si directa, pentru consolidarea parcursului democratic si european al tarii noastre.- Principiul in care cred cu tarie e acela ca integritatea si profesionalismul oamenilor politici reprezinta cheia de bolta a unei schimbari majore de paradigma in modul in care institutiile se raporteaza la cetatean.- Educatia si cercetarea au fost pentru mine o prioritate. Proiectul meu de suflet ramane Romania Educata, cea mai ampla consultare publica de pana acum.- Au fost puse bazele unei viziuni si strategii pentru educatia din Romania.- In plan economic am cerut permanent politici sanatoase si am actionat in limita prerogativelor constitutionale pentru stoparea derapajelor.- In domeniul sanatatii am promovat educatia pentru sanatate si preventia precum si plasarea pacientului cu adevarat in centrul sistemului si valorizarea personalului medical. Mi-am propus si cred ca am reusit sa cream la Cotroceni spatiu de dialog si dezbateri asupra sistemului sanitar.- Am acordat o atentie deosebita ocrotirii valorilor culturale ale minoritatilor.- De cate ori am avut prilejul am promovat creatorii.- Acestea sunt in linii mari principalele directii care au ghidat itreaga mea activitate pe parcursul primului meu mandat de presedinte al Romaniei. Bilantul detaliat poate fi consultat pe siteul presedintiei intr-un document de peste 800 de pagini.- Dvs, jurnalistii prezenti, veti primi un material sintetic pe care vi-l vor inmana colegii mei.- Va multumesc si va urez o seara buna!