Iohannis si premierul japonez: Nu putem accepta inarmarea nucleara a Coreii de Nord. Sa se intensifice la maxim presiunea asupra ei (Video)

"Dupa cum este bine cunoscut,si sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse prin rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si prin deciziile la nivelul Uniunii Europene.", a declarat presedintele Klaus Iohannis, in declaratia comuna pe care a sustinut-o, la Palatul Cotroceni, alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe.Klaus Iohannis a afirmat ca spera ca eforturile concertate ale comunitatii internationale vor duce la solutionarea durabila a acestui dosar complex. "Speram ca eforturile concertate ale comunitatii internationale, ale tuturor actorilor implicati, vor duce la angajarea intr-un dialog credibil, care sa conduca la solutionarea durabila a acestui dosar complex", a declarat presedintele Romaniei.La randul sau, premierul Abe a spus ca in cadrul discutiilor cu presedintele Romaniei a abordat si tema securitatii, in contextul in care Coreea de Nord efectueaza tot mai multe teste nucleare. "Este extrem de important faptul ca domnul presedinte Iohannis si cu mine avem convingerea comuna. Totodata, am putut confirma si viziunea noastra comuna in ceea ce priveste importanta rezolvarii imediate a problemei rapirilor de cetateni", a spus Shinzo Abe.