Iohannis si Dancila reactioneaza dupa ce 4 copii au fost luati de viitura: Ambii cer masuri urgente in zonele afectate de inundatii

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia si-au pierdut viata trei copii si al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura.Presedintele Klaus Iohannis este alaturi de familia indurerata in aceste momente grele si de toti cei care au avut de suferit de pe urma inundatiilor care au afectat Romania in ultimele ore", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis, sambata.Conform aceleiasi surse, Klaus Iohannis solicita autoritatilor responsabile sa ia toate masurile care se impun pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijin."Aceasta drama, care din nefericire nu este un caz singular, reprezinta un puternic semnal de alarma ca este urgenta nevoie de elaborarea unor strategii pentru a preveni, pe cat posibil, efectele fenomenelor meteo extreme si a unor planuri de actiune imediata atunci cand au loc astfel de evenimente climatice extraordinare", se mai mentioneaza in comunicat.La randul sau, premierul Viorica Dancila a cerut Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase produse in ultimele zile, urmand ca pe baza acestei analize, Guvernul sa ia masuri urgente pentru sprijinirea oamenilor si a comunitatilor care au avut de suferit si ale caror obiective sociale sau drumuri, poduri si podete au fost afectate.Totodata, prim-ministrul a cerut Ministerului Muncii si Justitiei Sociale sa propuna cat mai urgent ajutoare financiare pentru familia din Jugureni, Prahova, care trece prim momente dureroase."Am primit cu profunda tristete vestea teribila despre tragedia produsa in comuna prahoveana Jugureni, unde trei copii si-au pierdut viata, iar al patrulea este dat disparut. Pentru un parinte nu exista durere mai mare. Transmit intreaga compasiune familiei indurerate si o asigur de tot sprijinul in aceste clipe de grea incercare", afirma premierul Viorica Dancila, citata de News.ro. Intreaga Romanie a fost maturata vineri de furtuni puternice , oamenii din numeroase judete spunand ca nu au mai vazut in vietile lor asemenea urgii.S-au format viituri in mai multe zone, multe gospodarii au fost inundate, case au fost luate cu totul de ape si trenuri au ramas blocate dupa ce sinele s-au inundat.Raurile s-au umflat din cauza ploilor torentiale. Un primar din Prahova a spus ca, daca de obicei apa avea jumatate de metru, vineri a ajuns la 4-5 mertri.