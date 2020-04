Iohannis spune ca "interventia ferma" a lui a oprit autonomia Tinutului Secuiesc

Ziare.

"In absenta unei interventii ferme a Presedintelui Romaniei, care sa atraga atentia asupra gravitatii acestui demers primejdios si toxic pentru stabilitatea democratiei romanesti, Senatul nu ar fi votat astazi de urgenta impotriva, cu o larga majoritate, proiectul neconstitutional si extrem de periculos, adoptat tacit in Camera Deputatilor, cu complicitatea iresponsabila a PSD Presedintele Romaniei atrage atentia ca promovarea unor astfel de propuneri legislative face rau in primul rand comunitatii maghiare si creeaza tensiuni artificiale in interiorul societatii, care risca sa escaladeze. Astfel de initiative legislative, care sfideaza ordinea constitutionala, nu ar trebui sa se mai regaseasca vreodata pe agenda Parlamentului Romaniei!", se arata intr-un comunicat remis de Administratia Prezidentiala.Senatul a respins miercuri, in regim de urgenta, proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc depus in decembrie de trei membri ai UDMR si care a trecut tacit saptamana trecuta de Camera Deputatilor.In favoarea proiectului s-au inregistrat 9 voturi, ale UDMR, in timp ce 126 de senatori au votat impotriva relateaza Digi24.Senatul este in acest caz camera decizionala, proiectul fiind astfel respins definitiv de catre Parlament.Presedintele Klaus Iohannis a criticat PSD si UDMR pentru cele intamplate la Camera Deputatilor.In replica, liderii celor doua partide l-au acuzat pe presedinte ca face declaratii "anti-romanesti", iar presedintele UDMR, Kelemen Hunor , a pretins scuze.