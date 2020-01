Iohannis: La acest moment, nu am de gand sa refuz promulgarea legii care dubleaza alocatiile copiilor

Ziare.

com

Totusi, el a precizat ca asteapta solutii de la Guvern, pentru ca este vorba despre niste sume care nu sunt prevazute in buget."Proiectul de lege a ajuns la mine si are termen de promulgare 18 ianuarie si nu am de gand sa refuz promulgarea acestei legi. Se afla in analiza. La momentul acesta nu intentionez sa refuz promulgarea", a declarat seful statului intrebat despre aceasta lege.Totodata, el a spus ca legea se afla in analiza, pentru ca se asteapta "lamuriri suplimentare din partea Gvuernului" si "solutii", pentru ca este vorba despre sume care nu sunt cuprinsee in buget.Amintim ca in luna decembrie, Camera Deputatilor a votat, decizional , initiativa legislativa care prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani, suma care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.