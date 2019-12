Iohannis spune ca rezultatul alegerilor din UK este foarte bun pentru romani

Ziare.

com

Seful statului se afla de joi la Bruxelles unde participa la reuniunea Consiliului European. El a dat detalii despre discutiile avute la reuniunea de joi seara, unde s-a vorbit si despre Brexit."(...) toata lumea a urmarit, desigur, si exit-poll-urile din Marea Britanie si eu pot sa imi exprim multumirea fata de rezultatul obtinut acolo, in sensul ca exista o majoritate clara, care - speram noi - va finaliza Brexit-ul cu acord, evident", a declarat Klaus Iohannis vineri, inainte sa participe la sesiunea de lucru a Euro Summit.Intrebat la ce trebuie sa se astepte romanii care locuiesc in Regatul Unit, Iohannis a spus ca rezultatul alegerilor este unul bun."Rezultatul este foarte bun pentru romanii din Marea Britanie, fiindca Boris Johnson cu Partidul Conservator au dorit, si cred ca doresc in continuare, sa realizeze un Brexit cu acord. Acel acord negociat cu UE, un acord bun care ii protejeaza pe romanii nostri. Le acorda drepturi semnificative si de asta am spus ca se pare ca ne apropiem de aceasta solutie: cea mai buna varianta este cea cu acord si spre ea ne indreptam", a raspuns presedintele.Seful statului a adaugat ca discutiile pe acest subiect fierbinte vor continua pe parcursul zilei de azi."Azi vom mai avea discutii, dar cred ca nu vor fi chiar atat de complicate ca cele de aseara. Avem un Euro Summit unde se vor discuta chestiuni despre uniunea bancara, mai tarziu vorbim despre articolul 50, adica Brexit, si prevad astazi discutii, de asemenea, cu rezultate pozitive", a mai spus Iohannis.Premierul britanic Boris Johnson a obtinut lejer majoritatea in Parlamentul britanic , dupa alegerile de joi.Partidul Conservator a trecut pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale partiale anuntate vineri.Astfel, conservatorii obtin 363 de locuri, fata de 317 la votul precedent din 2017.Laburistii au obtinut, pana acum, 203 mandate, in pierdere.Rezultatul confirma larga majoritate conservatoare obtinuta si ii deschide calea lui Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana la 31 ianuarie.