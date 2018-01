Iohannis spune ca vom avea un Parteneriat Strategic cu Japonia intr-un viitor nu foarte indepartat

Ziare.

com

"Am avut discutii aprofundate, care au aratat ca relatiile dintre noi au atins un nivel superior de maturitate, care va duce la intensificarea si consolidarea, si mai mult, a cooperarii sectoriale in toate domeniile. Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context,", a declarat presedintele Iohannis.Iohannis a mai spus ca a discutat cu premierul Japoniei si despre economie. "Am incurajat realizarea mai multor investitii japoneze in Romania si cresterea schimburilor comerciale si, de aceea, ma bucur ca domnul prim-ministru a venit insotit de o delegatie consistenta de oameni de afaceri", a declarat Klaus Iohannis.Klaus Iohannis a mai discutat cu Shinzo Abe si despre colaborarea tot mai extinsa dintre Japonia si Uniunea Europeana. "In acest sens, l-am felicitat pe domnul prim-ministru pentru reusita deosebita a finalizarii recente a negocierilor Acordului de Parteneriat Economic dintre Uniune si Japonia, care va avea un efect pozitiv, evident, si asupra relatiei cu Romania", a spus seful statului.Presedintele Romaniei a aminit ca este prima vizita a unui inalt oficial in 2018, an special pentru Romania - Centenarul Marii Uniri, aratand ca are loc intr-un alt context special - aniversarea a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia.Premierul japonez avea programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose , insa dupa demisia lui Tudose intalnirea a fost anulata, iar Shinzo Abe a mers la Muzeul Satului. La Palatul Victoria a mers totusi o delegatie care l-a insotit pe premierul Japoniei in vizita la Bucuresti.Seful Guvernului de la Tokyo se afla intr-un turneu in Europa Centrala si de Est care cuprinde si Bulgaria, Serbia si Romania. El a anuntat ca este insotit in acest turneu de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze.