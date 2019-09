Iohannis spune de ce mai vrea un mandat: Am fost pe faza! Ce au aratat romanii pe 26 mai? Ei vor PNL

Iohannis sustine ca mai mult decat a facut el in ultimii 5 ani nu se putea face

Iohannis a inceput discursul remomorand momentele de vineri, cand si-a depus la BEC candidatura, a facut poze cu simpatizantii si a dat autografe. El a spus ca unul dintre ei l-a intrebat de ce mai vrea un mandat, iar raspunsul la aceasta intrebare l-a dat astazi, la Craiova."Sa mergem putin in urma si sa vedem de ce vrem noi, voi si cu mine, sa conducem Romania. Am venit, evident, cu masina de la Bucuresti, pe un drum pe care il cunosc foarte bine, drumul de la Pitesti la Craiova. M-am asteptat sa gasesc pe undeva o bucata de drum rapid sau o autostrada, pentru ca de cand sunt eu in politica PSD-ul promite romanilor.Acest drum, evident, nu este. Dar in rest, daca ne uitam prin tara, PSD-ul a realizat mii de km de autostrada. Cu creionul. In fapt, nimic. Deci autostrazi promise nu avem.PSD-ul, de cand stiu eu, promite cu bani europeni acele spitale mari, regionale. Si aici, in Craiova. Cunoasteti adresa acestui mare spital regional? Eu nu. (...)Pe scurt, PSD-ul, pentru Romania, a fost si este o catastrofa. Cum am ajuns aici noi, romanii, in aceasta situatie? Ei bine, prin alegeri", si-a inceput Iohannis explicatia.El a reiterat mai departe atacurile la adresa PSD pe care le-a facut la fiecare aparitie publica de cand a inceput perioada de precampanie, puncand multele masuri controversate luate de social-democrati. Ca si la depunerea candidaturii, cand i-a raspuns lui Dan Barna, Iohannis a insistat ca el a oprit multe dintre planurile PSD."Am fost pe faza, mi-am folosit instrumentele constitutionale si am oprit foarte multe din prostiile, din nesimtirile pe care le-au planificat pesedistii pentru Romania", a spus Iohannis, facand o pauza pentru a primi aplauzele liberalilor.In continuare, presedintele a sustinut ca cel mai mare succes l-a inregistrat la referendumul din 26 mai, al carui rezultat inca nu este pus in aplicare si conform deciziilor CCR nici nu va fi modificata Constitutia.In plus, Iohannis sustine ca romanii au aratat atunci ca vor PNL la putere."Cel mai mare succes a fost pe 26 mai cand am castigat impreuna cu 6,5 milioane de romani. Am castigat referendumul care a aratat ceva foarte clar, ce nu mai vor romanii: nu mai vor PSD, nu mai vor aceasta catastrofa care a inhibat dezvoltarea Romaniei. Fara PSD Romania ar fi fost o tara in rand cu Europa.Ce au aratat romanii pe 26 mai? Ei vor PNL. Asa se trag concluziile dupa alegeri. Cine a castigat, acela este chemat", a mai spus Iohannis.El admite, insa, ca pentru asta trebuie ca PNL sa castige urmatoarele 3 randuri de alegeri - prezidentiale, locale si parlamentare."Dar nu este asa de simplu pentru ca acelea au fost doar primele dintr-o serie de alegeri. Eu cred ca cel mai bine ar fi sa le castigam impreuna pe toate si sa ne apucam de treaba fiindca este multa munca (sic!) care ne asteapta", a mai spus Iohannis, adaugand ca este o munca pentru modernizare si europenizare, pe care el e dispus sa o faca.Seful statului a spus ca, in conditiile in care PSD a avut si guvernarea si majoritatea parlamentara, nimeni nu ar fi putut face mai mult decat a facut el."Eu sunt dispus sa fac, dar singur se poate face cat am facut in ultimii 5 ani. Atat, niciun pic mai mult. Dar eu stiu ce trebuie facut si pot sa fac aceste lucruri care trebuie facute doar impreuna cu voi.Primul lucru evident, PSD-ul trebuie indepartat de la putere prin mijloace constitutionale, democratice, mergand la vot. Dupa care va trebui sa castigam alegerile si sa formam un guvern care lucreaza pentru romani, in jurul PNL", a mai spus Iohannis.In final el a incercat si o apropiere de liberalii de la Craiova, astfel ca, desi e din Sibiu, s-a declarat oltean."Imi permiteti sa spun ca astazi sunt un oltean, impreuna cu oltenii mei. Astazi sunt un oltean cu oltenii mei, si impreuna, dragii mei, ne dorim mai mult, noi, aici, din Oltenia, ne dorim o tara europeana, moderna, o tara in care ne simtitm bine noi romanii, o tara din care nu mai pleaca tinerii si in care cei plecati vor si se chiar intorc. Eu, simplu ceatean, imi doresc o Romanie normala", a incheiat Iohannis, in aplauzele liberalilor.Aproximativ 1.500 de membri si simpatizanti ai PNL, parlamentari si alesi locali participa la Craiova, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL din Sud-Vest si Oltenia.