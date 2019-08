Iohannis: Statul roman are datoria de a sustine educatia in limba romana in diaspora

Ziare.

"Astazi, 31 august, sarbatorim Ziua Limbii Romane, limba care ne defineste cultural si spiritual, ne uneste ca romani indiferent de tara in care traim si ne afirma identitatea. Limba romana ne-a adus laolalta de-a lungul timpului, indiferent de regimuri politice, ocupatii straine sau razboaie, si a facut posibila construirea unei natiuni romane, fiind temelia pe care s-a infaptuit Marea Unire din 1918", declara seful statului.De Ziua Limbii Romane, Iohannis transmite intreaga sa apreciere "tuturor celor care cultiva limba romana, asigurandu-i dezvoltarea, imbogatind literatura si promovand folosirea ei inclusiv in afara granitelor"."In multe dintre comunitatile de romani din afara tarii se depun mari eforturi pentru construirea unei vieti culturale active in limba romana. Aceste eforturi, alaturi de utilizarea limbii materne in cadrul familiei, asigura culturii romanesti o prezenta vie in intreaga lume.Sprijinind aceasta prezenta si construind punti active intre vorbitorii de limba romana din intreaga lume, avem ocazia de a pune bazele unei comunitati lingvistice globale, unite in simtiri si in cuget", spune Klaus Iohannis in mesaj.Statul roman are datoria de a incuraja si sustine cu masuri concrete educatia in limba romana in diaspora, pentru a permite fiecarui cetatean sa isi educe copiii in spiritul culturii romanesti, se mai arata in mesajul sefului statului."Totodata, este absolut necesar sa stimulam o cultura a calitatii in sistemul de educatie din tara, incurajand interesul pentru literatura care a construit limba romana culta.Prin educarea fiecarei noi generatii de romani aratam respectul cuvenit atat limbii romane, cat si eforturilor din trecut ale unor generatii intregi de pedagogi, scriitori si educatori. 'Limba romana este patria mea', spunea atat de inspirat Nichita Stanescu. Sa uram, asadar, nu doar astazi, ci in fiecare zi, 'La multi ani!' limbii romane", isi incheie mesajul presedintele Iohannis.