Klaus Iohannis: Sunt alaturi de magistrati, in lupta anticoruptie (Video)

"Coruptia este o boala care macina democratia si tine captivi milioane de oameni in saracie. Coruptia inseamna lipsa autostrazilor, spitale insalubre, scoli fara conditii, administratie blocata.Romania nu va putea progresa la adevarata sa capacitate pana ce nu vom reusi sa invingem acest flagel", a transmis Klaus Iohannis, intr-un mesaj video, cu prilejul Zilei Anticoruptie.Cinstea si integritatea trebuie reinstaurate la toate nivelurile societatii noastre. Sta in puterea noastra!Un NU hotarat coruptiei trebuie sa devina dintr-un slogan, un mod de a fi!"", a incheiat Klaus Iohannis.Ziua internationala impotriva coruptiei, instituita de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in 2003, se sarbatoreste anual, la 9 decembrie.Semnata de Romania la 9 decembrie 2003, la Merida (Mexic) si ratificata prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Conventia Organizatiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei este primul tratat cu vocatie universala in domeniul combaterii coruptiei.Declaratia Primei Conferinte Anuale si a Adunarii Generale a Asociatiei Internationale a Autoritatilor Anticoruptie, sustinuta la 22-26 octombrie 2006, la Beijing (R.P. Chineza), indeamna autoritatile competente sa aplice prevederile relevante ale Conventiei pentru a stabili si intari sistemul de lupta impotriva coruptiei, precum si incurajarea statelor semnatare cu privire la celebrarea Zilei internationale impotriva coruptiei.