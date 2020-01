Iohannis: Sunt sanse 50-50 pentru anticipate. Nu mi s-ar parea util scenariul cu Orban la Primaria Bucuresti

LIVE TEXT

"Tocmai am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea celor doua Camere in sesiune extraordinara. Solicit aceasta sesiune extraordinara pentru a discuta angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi.Sesiunea extraordinara urmeaza sa aiba loc saptamana viitoare, intre 27 si 31 ianuarie", a declarat Iohannis.Intrebat daca exclude demisia premierului Ludovic Orban pentru declansarea alegerilor anticipate, Iohannis a replicat: "Nu exclud din start niciun scenariu, dar chestiunea demisiei nu a fost discutata".In ceea ce priveste sansele organizarii alegerilor anticipate, seful statului considera ca acestea sunt "50-50".Klaus Iohannis a fost intrebat si daca i s-ar parea potrivit ca premierul Ludovic Orban sa candideze la Primaria Capitalei, afirmand insa ca nu i s-ar parea util sa se mearga cu un astfel de scenariu."Asta nu cred. Stiu ca e o discutie, nu stiu de unde a venit. Ludovic Orban este foarte potrivit pentru pozitia de premier si nu mi s-ar parea util sa se mearga cu scenariul Orban pentru Primaria Bucuresti", a subliniat Klaus Iohannis.Proiectul alegerii primarilor in doua tururi a fost trimis, luni, la Parlament, iar saptamana trecuta seful statului anuntase ca, dupa ce documentul va ajunge la Parlament, va cere chiar el sesiune extraordinara pentru asumarea raspunderii.Regulamentul Camerei Deputatilor prevede ca alesii se pot reuni in sesiune extraordinara la cererea presedintelui Romaniei, a Biroului Permanent sau a cel putin unei treimi din numarul deputatilor.- Tocmai am trimis la Parlament scrisorile prin care solicit convocarea celor doua Camere in sesiune extraordinara.- Solicit aceasta sesiune extraordinara pentru a discuta angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi- Sesiunea extraordinara ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, intre 27 si 31 ianuarie.- Deocamdata discutam situatii ipotetice. Guvernul vrea sa isi asume raspunderea, iar eu am declarat ca sunt sceptic. Vedem ce va urma. Nu are rost sa discutam acum despre asa ceva.- Eu nu exclud din start niciun scenariu, dar chestiunea demisiei nu a fost discutata.- Este o chestiune care va fi discutata si analizata de Guvern, dar dorinta noastra este sa crestem pensiile.- Este foarte important ca Guvernul sa gaseasca resurse.- Cand se va discuta aceasta chestiune se va anunta- Asta nu cred. Stiu ca e o discutie, nu stiu de unde a venit. Orban este foarte potrivit pentru pozitia de premier si nu mi s-ar parea util sa se mearga cu scenariul Orban pentru Primaria Bucuresti.- Eu imi doresc un guvern liberal. Alte variante nu intra pentru mine in discutie.- Dupa cum v-am mai spus, sunt sanse 50-50.- PNL este un partid mare, momentan este preferat de majoritatea romanilor si intotdeauna a avut personalitati pentru toate functiile din stat.- Nu se pune problema in acest moment pentru remaniere.- Eu imi doresc la Ludovic Orban sa ramana premier.