Iohannis: Suntem primul stat care a primit acceptul CE de a demara achizitii pentru constituirea rezervei de echipamente medicale

"La nivelul Uniunii, prin intermediul Comisiei Europene, au fost demarate proceduri de achizitii in comun de echipamente si dispozitive medicale necesare gestionarii epidemiei. Este vorba de manusi, echipamente de protectie, ventilatoare si echipamente de laborator.Avand in vedere ca situatia s-a deteriorat rapid si in tara noastra in ultimele zile, a devenit cruciala dezvoltarea urgenta a procedurilor de achizitii comune ale Uniunii lansate pentru echipamente medicale. Este important ca aceste proceduri sa fie finalizate cat mai repede cu putinta, pentru ca statele membre interesate, adica si noi, si Romania, sa poata intra rapid in posesia acestor produse", a spus seful statului.Totodata, el a anuntat caPotrivit lui Klaus Iohannis, prima etapa a acestei achizitii, in limita sumei de 10 milioane de euro, va viza echipamente medicale de protectie: masti si costume individuale de protectie si ventilatoare."De asemenea, la nivel european s-a decis, in baza unui proiect aprobat in timpul Presedintiei noastre la Consiliul Uniunii Europene, constituirea unei rezerve strategice de echipamente medicale, in cadrul Mecanismului European de Protectie Civila, un mecanism european destinat prevenirii, pregatirii si reactiei Uniunii Europene la diferite crize si dezastre, cum este epidemia cu care ne confruntam.Foarte important, Romania este primul stat membru al Uniunii care a primit acceptul Comisiei Europene de a demara procedurile de achizitie necesare pentru constituirea acestei rezerve a Uniunii Europene pe teritoriul tarii noastre. Intr-o prima etapa, achizitia derulata de Romania, in numele Uniunii Europene, in limita sumei de 10 milioane de euro, va viza echipamente medicale de protectie: masti si costume individuale de protectie si ventilatoare.Aceasta procedura se desfasoara independent de achizitiile facute direct de Comisie, dar, evident, ca atunci cand aceste materiale vor fi disponibile, vom putea si noi, in Romania, sa solicitam o parte din aceasta rezerva strategica", a adaugat Iohannis.Presedintele a subliniat ca la videoconferinta la care va participa in aceasta seara cu membrii Consiliului European va solicita o finantare mai consistenta pe acest program."Voi prezenta in cadrul videoconferintei eforturile pe care Romania le face deja in proiect, discutiile cu furnizorii fiind deja demarate, voi solicita o finantare mai consistenta pe acest program si voi arata disponibilitatea Romaniei de a se implica mai mult si in alte zone din acest mecanism", a mai spus Iohannis.